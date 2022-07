Princesa ´queer´

"A principios de ese año, Corrin, quien recibió un Globo de Oro por su interpretación de una joven Diana en la cuarta temporada de The Crown de Netflix, silenciosamente se declaró queer y no binaria, agregando pronombres "ella/ellos" a su biografía de Instagram. (Corrin actualmente usa "ellos/ellos")", apunta Vogue.

"La sonrisa lo sella: cuando el actor de 26 años me lleva a un espacioso apartamento de Tribeca que están alquilando (mientras filman la serie de novelas policíacas de FX Retreat over in New Jersey) y me ofrece té, muestran una sonrisa tímida pero innegablemente encantadora de un ídolo adolescente de aughts", agrega la nota firmada por Emma Specter.

"Diana ha estado vinculada durante mucho tiempo con la identidad LGBTQ+ en la conciencia pública, apoyando el aún incipiente movimiento por los derechos de los homosexuales años antes de que Ronald Reagan se atreviera a pronunciar la palabra SIDA, generalmente mientras vestía inmaculadamente algo de Versace o Ferragamo", destaca la publicación.

"Recientemente, sin embargo, ha tenido lugar un sutil queering fílmico de su legado, con la actriz abiertamente bisexual Kristen Stewart interpretando a una Diana algo sáfica en la película Spencer de Pablo Larraín de 2021", señala la nota.