Sacude Eminem a los MTV VMAs en su 40 aniversario

Eminem viajó en el tiempo la tarde de este miércoles cuando abrió lo MTV Video Music Awards 2024 con una interpretación de su exitoso sencillo "Houdini".

Durante su show de apertura, el rapero recordó su icónica aparición en los VMAs de 2000, emulando el momento al subir al escenario flanqueado por un ejército de clones. Posteriormente, se puso un poco más serio con la ayuda de Jelly Roll en el dueto "Somebody Save Me".

Además de ser nominado a Artista del Año, Eminem suma seis nominaciones esta noche por "Houdini", incluyendo Video del Año, Mejor Video de Hip-Hop y Canción del Verano, entre otros.

También destaca en la categoría de Actuación Más Icónica de los VMAs, por su interpretación de "The Real Slim Shady" y "The Way I Am", del 2000. Hasta la fecha, Eminem suma 13 Moon Person (como se le conoce al premio de MTV) a lo largo de su carrera.

Tras la actuación de Eminem, la cantante Megan Thee Stallion, encargada de la conducción de la noche, apareció en el escenario usando un leotardo inspirado en la gimnasta Simon Biles.

La gala de premiación, celebrada en el UBS Arena de Nueva York, recibió entre sus invitados a famosos como Taylor Swift, Lenny Kravitz, Thalia, Anitta, Sabrina Carpenter y Paris Hilton, entre muchos otros.

Todos ellos se reunieron para celebrar el 40 aniversario de los Video Music Awards, que reconocen año con año a los talentos detrás de los videoclips más impactantes de la temporada.

Taylor Swift, quien volvió a estar en la cima de los artistas con la mayor cantidad de nominaciones este año, con un total de 12, se llevó el primer Moon Person de la velada: Mejor Colaboración, por "Fortnight", junto a Post Malone. Swift aprovechó el micrófono para honrar a las víctimas de los atentados de la Torres Gemelas.

"Desde temprano no he dejado de pensar lo que ocurrió hace 23 años, y en todas las familias de las víctimas (de los atentados terroristas). Ese debería ser el evento más importante de esta noche", puntualizó Swift, quien la noche del martes causó revuelo en redes tras apoyar públicamente a Kamala Harris en su carrera hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Flavor Flav presentó un premio junto a la gimnasta Jordan Chiles, a quien le retiraron su medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos tras un análisis de una apelación por parte de los jueces. El rapero, en apoyo, le regaló uno de sus icónicos relojes de cadena rosa y lleno de diamantes.

En la parte musical, uno de los actos iniciales de la velada fue el de la colombiana Karol G, quien puso a bailar a la audiencia, entre esta a Taylor Swift, con su rola "Si Antes Te Hubiera Conocido".