Hijo de Pepe Aguilar lo critican por ser presumido; él responde

Emiliano Aguilar explotó en contra de quienes dicen que se volvió presumido, y todo por lucir joyería que asegura, se ha comprado con el fruto de su trabajo.

A través de un video, Emiliano dijo sentirse "sacado de onda" con algunas opiniones que ha recibido, sobre el uso de joyería, pes algunas personas lo han criticado y han asegurado que ya se volvió una persona presumida.

"Estoy medio sacado de onda la neta, no se puede con la raza, una persona trata de ser lo mejor posible; antes me decían que Emiliano bien humilde, y ahora sólo porque subo un video de un collar que me pagué con mi pinche esfuerzo trabajando machín, que nadie me ha regalado", dijo.

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar reflexionó sobre la poca importancia que tiene usar una cadena como la que trae, pues sólo es un gusto que se puede dar por lo mucho que ha trabajado, y no significa que sea una mejor persona ni peor.

"Ahora resulta que soy presumido, ahora resulta que se me está subiendo, a mi no se me va a subir ni madres, esta pinche cadena ¿qué?, estas cadenas no te hacen mejor persona, no te hacen mejor ni peor, a mí me gustan, me puedo dar mis gustos del puto esfuerzo que le he echado", dijo tajante.

Confesó que este tipo de comentarios negativos lo hacen dudar de que lo que merece o no, y aprovechó para agradecer a la gente que ha confiado en él.

Se dijo incrédulo con que existan mexicanos que soportan a Donald Trump, y les respondió a aquellos que lo cuestionan sobre por qué vive en Estados Unidos.

"Porque puedo estar aquí para defender a los que no pueden defenderse, aquí estamos", expresó.

Dejó claro que aunque de repente se dé uno que otro gustito, su esencia no cambia.

"Sigo siendo el pinche vato de Tijuana", afirmó.

Emiliano Aguilar se desarrolla en el género musical del hip hop, se suma así al camino musical que tuvo su abuelo Antonio Aguilar, su abuela Flor Silvestre, su papa Pepe Aguilar y sus hermanos Ángela y Leonardo, sólo que Emiliano no optó por el género regional mexicano.