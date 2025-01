Hace historia: Va por el Oscar

La película franco-mexicana Emilia Pérez hizo historia al obtener 13 nominaciones en los Premios Óscar 2025, consolidándose como una de las producciones más aclamadas de la temporada.

Entre las categorías en las que destaca se encuentran Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Dirección para Jacques Audiard. Además, competirá por los premios a Mejor Edición, Mejor Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Banda Sonora y no una, sino dos candidaturas a Mejor Canción Original por "El Mal" y "Mi Camino".

SUPERA A CUARÓN

Emilia Pérez se convirtió en la película en lengua no inglesa más nominada de la historia, superando a Roma de Alfonso Cuarón, que obtuvo 10 nominaciones.

Wicked, la adaptación del famoso musical de Broadway dirigida por Jon M. Chu, logró 10 nominaciones, incluyendo Mejor Película y menciones para las actuaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande.

The Brutalist, de Brady Corbet, la épica de la posguerra filmada en VistaVision de Brady Corbet, también se llevó un impresionante total de 10 nominaciones, destacándose en Mejor Guion Original, Mejor Cinematografía, y Mejor Diseño de Producción.

A MEJOR PELÍCULA

Entre las nominadas a Mejor Película están Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Cónclave, Duna: Parte Dos, Emilia Pérez, I´m Still Here, Nickel Boys, La Sustancia y Wicked.

En la categoría de Mejor Dirección, Audiard compite con Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown), y Coralie Fargeat (La Sustancia).

La categoría de Mejor Actriz incluye a grandes nombres como Karla Sofía Gascón por su papel en Emilia Pérez, junto a Demi Moore (La Sustancia), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), y Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui).

En Mejor Actor, destacan Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) y Sebastian Stan (The Apprentice).

EN ACTRIZ DE REPARTO

Mientras que a Mejor Actriz de Reparto se encuentran Monica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Isabella Rosselini (Cónclave) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez).

Y a Mejor Actor de Reparto figuraron Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist) y Jeremy Strong (The Apprentice)

LAS ANUNCIAN COMEDIANTES

Las nominaciones al Óscar de este año fueron finalmente anunciadas por los comediantes Bowen Yang y Rachel Sennott este jueves, luego de haber sido pospuestas por los devastadores incendios forestales de Los Ángeles.

En su discurso de apertura, Janet Yang, presidenta de la Academia, reflexionó sobre los recientes desafíos que enfrentó la comunidad cinematográfica de Los Ángeles, que dejó al menos 28 muertos y decenas de miles de evacuados.

La industria cinematográfica y Los Ángeles son resilientes, y durante casi un siglo, los Óscar nos han unido para celebrar nuestra comunidad cinematográfica global, declaró.

Wicked, logró 10 postulaciones.

Va por mejor actor de reparto Jeremy Strong (The Apprentice).

Duna: Parte Dos buscará el máximo galardón.

The Brutalist también logro 10 menciones.

La Sustancia buscará la Estatuilla Dorada.

EN MARZO LA ENTREGA

La ceremonia de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo domingo 2 de marzo en el Dolby Theater en Los Ángeles y contará con la conducción de Conan O´Brien.