Cancela show en Las Vegas

Sir Rod Stewart canceló un concierto en Las Vegas el domingo, a pocos minutos de que iniciara, debido a una emergencia de salud, lo que ya generó preocupación sobre su posible recuperación para su próxima actuación en Glastonbury.

De acuerdo con Rolling Stone, la leyenda del rock de 80 años, se vio obligado a reprogramar su concierto en The Colosseum del Caesars Palace, con una nueva fecha fijada para el 10 de junio.

SE DISCULPA

"Lamento informarles que no me siento bien y que mi concierto de esta noche en The Colosseum del Caesars Palace se reprograma. Sus entradas serán válidas para la nueva fecha", señaló el británico en un comunicado de prensa, en sus redes sociales.

Es incierto si Stewart podrá participar el próximo 29 de junio como parte del programa Legends, del domingo por la tarde, en el festival musical de Glastonbury. Tampoco se informó cuál fue la emergencia de salud.

Apenas en noviembre pasado, el veterano astro musical afirmó en sus redes sociales que terminaría con las giras mundiales a gran escala una vez que finalice los conciertos ya pactados de este año por Europa y Norteamérica.

"Este será el fin de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo ningún deseo de retirarme. Amo lo que hago y hago lo que amo", puntualizó en ese momento.

"Estoy en forma, tengo una abundante cabellera y puedo correr 100 metros en 18 segundos a la alegre edad de 79 años. Me gustaría pasar a una gira de Swing Fever el año que viene, en salas más pequeñas y con más intimidad. Pero, claro, puede que no...".