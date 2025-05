Compite en Cannes

El embarazo fue algo que ayudó a Jennifer Lawrence a entregarse por completo en Die, My Love, un drama sobre la maternidad que compite por la Palma de Oro en Cannes.

“Como madre, fue muy difícil separar lo que yo haría de lo que (su personaje) haría. Y fue desgarrador”, dijo Lawrence sobre la filmación de la película.

“Acababa de tener a mi primogénito, y no hay nada como el posparto. Es extremadamente aislante, lo cual es muy interesante. Cuando Lynne se muda con esta pareja a Montana, no tiene una comunidad. No tiene a su gente. Pero la verdad es que la ansiedad y la depresión extremas aíslan, sin importar dónde estés. Te sientes como un extraño”, comentó Lawrence.

TODO CAMBIA

Durante la filmación de la película, la estrella de Los Juegos del Hambre tenía cinco meses de embarazo de su segundo hijo.

“Tener hijos lo cambia todo. Te cambia la vida por completo. Es brutal e increíble”, dijo sobre la maternidad. A nivel hormonal, me sentía bastante bien, feliz. Y era la única forma de adentrarme en el papel, de sumergirme en las emociones.