Vuelven a ser amigos

En un movimiento que ningún fan veía venir, Elton John y Madonna decidieron terminar con la enemistad que tenían desde hace un par de décadas y empezar de cero. O al menos así lo hicieron ver ambos artistas en redes sociales.

De acuerdo con Billboard, todo ocurrió este fin de semana tras la aparición del británico como invitado musical en el programa Saturday Night Live, donde ambos hasta se tomaron una foto del recuerdo tras bambalinas.

"Por fin enterramos los problemas. ¡Fui a ver a Elton John actuar en SNL este fin de semana! ¡Wow! Me acordé de cuando estaba en la escuela: ¡me escapé de casa una noche para ver a Elton cantar en directo en Detroit! Fue una actuación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música", escribió Madonna en su cuenta de Instagram

TODO CAMBIA

"Verlo cantar en mi época de la escuela cambió el curso de mi vida. Siempre me había sentido como marginada mientras crecía, y verlo en el escenario me ayudó a comprender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. Era esencial".

Según varios reportes, la disputa entre los dos artistas comenzó a inicio de la década del 2000 cuando Elton calificó "Die Another Day", de Madonna, como "la peor canción de James Bond de la historia".

Posteriormente, en 2004, la situación se complicó aún más tras la nominación de Madonna a Mejor Actuación en Directo en los Premios Q. Durante otra entrega, Elton menospreció dicho logro de la "Chica Material", diciendo: "Madonna, ¿Mejor Actuación en Directo? ¡Que se joda! ¿Desde cuándo el playback es en directo?".

Luego, en 2012, el marido de Elton, David Furnish, se burló de que Madonna ganara el Globo de Oro a Mejor Canción Original por el tema "Masterpiece", de la cinta W.E.

"Que Madonna ganara demuestra que estos premios no tienen nada que ver con el mérito. Su discurso de aceptación fue vergonzoso por su narcisismo", señaló Furnish, echándole más leña al fuego.

"Durante décadas, me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartía públicamente su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía. Cuando me dijeron que Elton John era el artista invitado este fin de semana en SNL y decidí ir"", añadió Madonna en su mensaje de este lunes, en Instagram.

SE DERRUMBA

"Necesitaba ir tras bambalinas y confrontarlo. Cuando lo vi, lo primero que dijo fue: 'Perdóname', y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En cuestión de minutos, nos estábamos abrazando. Entonces me dijo que había escrito una canción para mí y que quería que colaboráramos. ¡Fue como si se cerrara el círculo!".

Más allá de la posible colaboración musical entre ambos artistas, lo que más emocionó a los fans es la respuesta del mismísimo Elton John en los comentarios del post de Instagram.

"Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi gran boca. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas", reconoció el cantautor, de 78 años, en su respuesta.

"También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantas personas que lo necesitaban desesperadamente. Agradezco que podamos seguir adelante.

Además de los más de 130 mil "me gusta" que recibió Madonna en su publicación, artistas como Brandi Carlile y Thalía celebraron que los ídolos reanudaran la comunicación y olvidaran el pasado.

"Me angustia cada vez más la división que hay en nuestro mundo en este momento. Tanto tú como yo hemos sido aceptados y abrazados incondicionalmente por comunidades amenazadas en todo el mundo. Si unimos fuerzas, espero que podamos lograr grandes cosas para quienes realmente necesitan apoyo. ¡Y divertirnos mucho haciéndolo!", remató John en su mensaje.