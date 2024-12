Pierde Elton John la visión en ojo derecho

Por: Agencia Reforma

Noviembre 26, 2024 -

Pese a que Elton John informó hace unos meses que su infección ocular no era algo grave, era pasajero y tratable, el cantante perdió la vista en su ojo derecho.

"Desafortunadamente perdí la vista en mi ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia. Y han pasado cuatro meses desde que no he podido ver. Y mi ojo izquierdo no es el mejor", reveló el cantautor en una entrevista ayer en Good Morning America.

"Pero hay esperanza y aliento de que estará bien. Estoy un poco atrapado en este momento porque puedo hacer algo como esta entrevista, pero entrar al estudio y grabar, no lo sé. Porque no puedo ver una letra, para empezar". Esto ha retrasado su esperado nuevo álbum, cuyas letras están escritas por su colaborador de años, Bernie Taupin.

"Estamos tomando una iniciativa para tratar de mejorar (la vista). No puedo ver nada, no puedo leer nada", puntualizó el intérprete de 77 años.