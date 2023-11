Enamorada de la vida

Ciudad de México

Celebró 12 años de casada con el también actor Jorge Salinas, también su primer millón de seguidores en Instagram, Elizabeth Álvarez está en plenitud y goza su madurez como mujer y actriz.

Por eso, la actriz aprovecha la oportunidad de interpretar a personajes antagónicos, mujeres que no tienen una vida perfecta, como pasa en la vida real.

"Estoy bien agradecida porque en este momento de mi vida tengo todo. Siempre estamos en evolución constante y aprendiendo, pero sí es una experiencia", declaró Álvarez en entrevista telefónica.

"Llevo 24 años trabajando en esto, y he tenido la fortuna de contar con los productores que me hablan para ofrecerme personajes tan interesantes y padres dentro de los melodramas, y también he tenido la fortuna de que he hecho telenovelas muy exitosas, y por eso tal vez la popularidad que el público me ha brindado".

La villana de la telenovela Nadie Como Tú, con 46 años de vida y más de dos décadas de carrera, ha crecido frente al público que la vio trabajar desde jovencita en Mi Destino Eres Tú (2000), Amigas y Rivales (2001) y Velo de Novia (2004).

Después, conquistó a la audiencia televisiva con una personalidad más sexy, como sucedió en Fuego en la Sangre (2008), producción en la que trabajó junto a Adela Noriega, y en donde fue pareja de Salinas, con quien tiempo después se casaría.

Ese éxito se ve reflejado en su número de seguidores en redes sociales.

"Creo que también es por la repetición de tantas novelas en las plataformas, eso te da mayor público. Ya no nada más es el público que se sienta a ver la novela, sino también el de las plataformas", aseguró.

Aunque no es una mujer que comparte todo en sus redes sociales, sí busca comunicar a sus fans lo que sucede en su vida diaria.

"Lo que tienen de bueno las redes sociales es que te puedes comunicar con tu público inmediatamente; puedes informar lo que quieras, y creo que les gusta mi contenido", expresó la actriz.

Señaló que no es tan fácil ganar seguidores porque hay muchas opciones, pero agradece al millón de personas que está pendiente a sus noticias en Instagram.

"Soy, dentro de todo, una mujer moderna que trabaja y actúa, que tiene sus hijos, que está casada, y que puedo tener cualquier situación como cualquier ser humano. Tampoco soy de las que comunican todo, trato de subir cosas positivas y que al público le gusten", dijo.

Álvarez agregó que está feliz con el resultado que tiene la telenovela Nadie Como Tú porque atrapó a una audiencia a través de Las Estrellas.

"La historia está increíble, creo que tiene los elementos de la novela actual, y el personaje de Begoña es una villana que tiene matices y formas que puede tener una protagonista de su edad", compartió.

"Es una mamá que tiene sus hijos, tiene una pérdida importante; es una mujer a quien el marido engaña y va viviendo diferentes situaciones conforme va pasando la historia, y eso la convierte en una persona que ha caído en sus propios errores, tienen esa parte imperfecta de los seres humanos".

La actriz disfruta también el proyecto en común que tiene con Salinas que es lo que más ama: la familia que han formado.