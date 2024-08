Jennifer Garner y su preparación para Elektra en Deadpool & Wolverine

El mundo del cine encierra miles de historias y anécdotas que tienen a cada actor y cada actriz como protagonistas.

No solo lo que sucede delante de las cámaras es lo que se lleva toda la atención, sino que, gracias a las redes sociales, podemos ir conociendo situaciones que se dan detrás de cámara y que terminan formando parte de la mística que atesora cada filme.

Eso es parte de lo que está sucediendo actualmente luego del estreno de la película "Deadpool & Wolverine" en que, al clamor de los aficionados por sus protagonistas, se suman algunas situaciones que no se conocían y comienzan a ver la luz. El cine adquiere así una nueva dimensión detrás de cada producción y esta película en particular no está ajena a ello.

"Deadpool & Wolverine" es protagonizada por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Aaron Stanford y Matthew Macfadyen.

Además, cuenta con un cameo muy especial en donde la actriz norteamericana Jennifer Garner se pone en la piel de "Elektra", algo que sorprendió a muchos que pensaban que ese personaje sería interpretado por Halle Berry ya que fue ella quien lo hizo en la trilogía original de "X-Men".

La actriz Jennifer Garner finalmente se quedó con ese papel y en estos días sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un video y una revelación que le otorga ese extra al cine del cual hablábamos anteriormente.

"Elektra" dio a conocer la dura rutina de ejercicios a la que se sometió para poder ser parte de "Deadpool & Wolverine", ya que, según comentó, "estaba en forma, pero no en forma para marvel".

La actriz explicó que junto a su mejor amiga Shauna Duggin trabajaron en intensificar su entrenamiento por lo que "tuvimos un #VeranoDeSuperHéroes", señaló Jennifer Garner en su cuenta de Instagram.

Allí reveló que hacían girar las armas sais en el patio de su casa, además de levantar pesas, saltar al cajón y hacer algunas prácticas en el agua.

Así fue como la actriz que interpretó a "Elektra" dejó en claro que a pesar de que su aparición en el filme fue pequeña, se tomó bien en serio su preparación para no defraudar a su director Shawn Levy, ni a Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, y Zeb Wells que se encargaron de escribir el guión, y mucho menos a los amantes del tipo de cine que propone Marvel.