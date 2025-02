Chumel bromea con apodos en boleta de Elección Judicial

En la jornada rumbo a la primera Elección Judicial en México, este miércoles 19 de febrero se dio a conocer una lista con los nombres de los jueces y ministros que participarán en la contienda, la cual se viralizó rápidamente, pues la ministra Lenia Batres presentó una iniciativa ante el INE, para aparecer en las boletas con el sobrenombre "La Ministra del Pueblo".

Otros candidatos que se unieron a dicha propuesta fueron el juez Marco Antonio Rojo Olavarría, quien pidió el sobrenombre de "Juez de la 4T" o "Juez de AMLO"; Arturo Yahir José Caridad Villegas como "Abogado del Pueblo", entre otros.

Sin embargo, el Consejo General del INE discutirá un proyecto por el que determina negar el uso de sobrenombres para las boletas, pues el órgano electoral propone que dichos apodos pudiera ser propaganda electoral, por lo que no son procedentes.

Este hecho levantó gran revuelo en redes sociales, pues cientos de usuarios reaccionaron a la difusión de la lista de apodos con todo tipo de opiniones, entre ellos Chumel Torres quien criticó la propuesta en X.

El comediante y conductor se sumó a la polémica ola de reacciones en redes sociales con su particular sentido del humor, lo cual hizo que su comentario resonara en la plataforma por llamar "nacos" a quienes se unieron a la iniciativa.

"Nononono los apodos de estos nacos. —Oiga, "Ángel de la justicia"... —Sí, ¿dígame?", escribió en youtuber.

Con más de 4 millones de seguidores en X, la publicación de Torres acumuló un gran número de respuestas de los usuarios quienes bromearon con algunos apodos "épicos" que dejaron pasar en esa lista:

"¿Qué? ¿ningún Murdock? ¿Diablo defensor? ¿Diablo guardián? ¿Daredevil? Se están perdiendo los valores"; "Doctora Polo, Señorita Laura... dejaron ir oportunidades de grandes nombres"; "Al menos no es Ángel del Bienestar"; "Que tal: El Buenón, Todo lo Cumplo, Si te regalo tu programa social, Manitas de Oro, No me rajaré, El Mero salvador"; "Usted sería 'El Pulso de la Justicia' o 'La República Justiciera' jajaja ntc".