Celebra Álex Lora 56 años de resistencia con El Tri

Por: Agencia Reforma

Enero 21, 2025 - 05:59 p.m.

Tras 56 años de carrera, Álex Lora se siente orgulloso de que El Tri haya superado todo tipo de represiones políticas debido a las letras de sus canciones, cargadas de crítica social.

"El Tri ha sobrevivido a las represiones, la satanización, los chismes y todos los obstáculos para seguir adelante. Aquí seguimos después de 56 años para estar con la raza, y ahorita tocamos menos culero que hace 56 años.

"Otros estilos musicales jamás han tenido que sobrevivir a la represión y satanización que el rock and roll sufrió", afirmó Lora durante una conferencia de prensa.

Chela Lora, su esposa y mánager, recordó los difíciles comienzos del grupo en los años en los que el rock era perseguido por las autoridades.

"Hablamos y seguimos hablando de la marginación. Me tocó organizar muchas tocadas en los hoyos funky, lugares improvisados en terrenos baldíos. Aguantamos que la policía llegara y parara los conciertos.

"Lo principal es que Álex no es machista. Nunca me reprimió y poco a poco me fui convirtiendo en mánager del grupo al ver las necesidades que tenían los músicos", comentó "La Domadora de Lora".

Para cerrar su gira Y Todo por el Rocanrol, El Tri ofrecerá un concierto el 15 de febrero en el Estadio GNP, que estará dedicado al fallecido guitarrista Javier Bátiz.

"Estábamos en Acapulco el día que falleció el maestro Bátiz. Le dedicamos esa tocada y le vamos a dedicar esta también", señaló el líder de la banda, quien subrayó que el público será el gran invitado de la noche.

En el evento, El Tri interpretará temas de su disco número 55, Yo Quiero Ser Tu Celular, además de recorrer toda su discografía en un espectáculo que durará dos horas y 40 minutos.

Aunque la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) desea reconocer la trayectoria de Lora en pleno escenario, él prefiere dedicar el tiempo a la música.

"Vamos a tocar todas las rolas que son imposibles de no tocar y estrenaremos algunas. Preferimos ocupar el tiempo en música que estar mamando con reconocimientos", comentó.

Como parte de una dinámica de Ocesa, un fan podrá ganar una guitarra electroacústica edición especial de la gira.

"Un niño que tenga un instrumento en la mano ya no querrá agarrar ningún juguete. Jueguen a la música para que no quieran jugar a la guerra", enfatizó Lora.

Después de la conferencia, el grupo celebró su aniversario número 55, que cumplió el pasado 12 de octubre, partiendo un pastel conmemorativo.