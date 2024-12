Pone a los niños a bailar

Por: Agencia Reforma

Diciembre 25, 2024 -

El músico mexicano, apoyado por el productor chileno Walter Eddie, el Santa Rockero ideó este concepto musical para quitarle la solemnidad a las canciones navideñas y provocar sano entretenimiento a los niños, haciéndolos bailar.

"La idea es que los niños bailen este tipo de canciones, por eso nos enfocamos al rock y afines, tomando los villancicos navideños, pero ya ubicados en la época de los sesentas, setentas y ochentas para que los niños también tengan una idea de lo que es el rock and roll del pasado y el presente", explicó Rubén Sharith quien da vida a Santa´s Rock.

El Rockero se presenta tanto en las alcaldías como en los Centros Pilares, para dar espectáculos donde no sólo pone a bailar a todos, sino también interactúa con ellos.

"Si no metemos algo para que los niños se muevan, se aburren y nuestros shows no son de más de 40 minutos, porque si no pierden los el interés en nosotros, así que en ese tiempo tenemos que hacer que bailen, gocen, estén felices y tengan la idea de un Santa Clos diferente, que toca guitarra, batería, contrabajo, teclado y convive con el público", concluyó.