Will Smith volverá a la música

CIUDAD DE MÉXICO.- Will Smith volverá a darle foco a su faceta musical con la presentación en vivo de un nuevo tema durante la próxima ceremonia de entrega de los premios BET.

De acuerdo con información de Variety, el actor de Hombres de Negro (Men In Black), tomará el escenario de la gala el 30 de junio, cuando presente uno de los temas que, según fuentes, podría formar parte de su nuevo álbum.

"Desde sus inicios como rapero en El Príncipe del Rap en Bel-Air (The Fresh Prince) hasta ser el rey de la taquilla como uno de los Bad Boys, Will Smith es verdaderamente un ícono global, y nos sentimos honrados de darle la bienvenida nuevamente para adornar el escenario de los BET Awards. Esperamos que Will se sume a otra noche decisiva para la cultura que no debe perderse", dijo Connie Orlando, vicepresidenta ejecutiva de especiales, programación musical y estrategia musical de BET (Black Entertainment Television), según Deadline.

Los premios BET fueron creados para reconocer a las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que destacan en el mundo del entretenimiento, la música y el deporte. Para esta edición, el rapero Drake lidera las nominaciones con siete candidaturas.

La actriz y cantante Taraji P. Henson será la anfitriona de los premios, y Usher, ganador del Grammy, será honrado con el premio Lifetime Achievement BET, meses después de encabezar el show de medio tiempo en el Super Bowl.

Otras presentaciones confirmadas para la gala son las de Ice Spice, Sexyy Red, Latto, Lauryn Hill & YG Marley, Tyla, GloRilla, Muni Long, Shaboozey y Victoria Monét.