El poder de Luis de Llano en Televisa, el rey Midas de la música

Luis de Llano tenía 24 años cuando lo nombraron director de promoción central de los canales 2, 4 y 5 en Telesistema (hoy Televisa) donde su papá ya era un ejecutivo muy consolidado, dos años después se convirtió en director creativo y realizó el primer Gran Festival de Rock en México llamado Festival de Avándaro, uno de los eventos musicales más concurridos en el mundo con la asistencia de más de 350 mil personas. Este fue el primer gran paso que el productor, de hoy 76 años, dio en el terreno de la música.

Para la década de los 80 ya se había convertido en el rey midas de la industria, por lo que lo hicieron Productor de Especiales Musicales de Televisa en el mismo año que creó la agrupación musical Timbiriche (1982), conformada por Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Benny Ibarra y la pequeña Sasha Sokol, de entonces 12 años, quien en el marco del Día Internacional de la Mujer denunció a De Llano por haber abusado de ella cuando tenía 14, pues sostuvieron una relación con 25 años de diferencia, cuando él tenía 39.

Sokol declaró a través de un comunicado que, hace 33 años no fue consciente ni capaz de frenar la situación con el productor, en gran medida por el miedo que tenía de que su carrera se viera afectada.

"Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", afirmó Sasha en su denuncia pública.

Hoy en la lista de proyectos producidos por De Llano se enlistan más de 50 títulos, entre programas de televisión, películas, obras de teatro y además de Timbiriche, otros cuatro grupos musicales que estuvieron a su cargo.

"Veo mi currículum y me río de mí mismo, me digo: '¿hiciste todo esto? ¿Son 50 años de Avándaro?' Tuve la suerte de poder hacerlo, algunas cosas fueron muy exitosas y de cada 10 proyectos que yo hacía tres funcionaban y siete se quedaban en el tintero, aunque no lo crean. Hay cosas que me salían mal pero he sabido delegar", dijo Luis de Llano en entrevista con EL UNIVERSAL en septiembre de 2021.

Entre los grandes proyectos musicales que dirigió destaca la Copa Mundial de Fútbol de 1986 (inauguración y clausura), el Pabellón de México en la Exposición Universal de Sevilla de 1992 para los Juegos Olímpicos de ese año y la coproducción para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Estos son los proyectos que Luis de Llano Macedo produjo en 53 años de carrera, siendo el último su libro "Crónicas Transatlánticas: De batallas, amores y otros exilios", publicado en 2021.

Especiales musicales en televisión

Festival Acapulco

Festival OTI de la Canción

Soda Stereo

Alaska y Dinarama

Miguel Bosé (1985 - 1990)

Mecano

Ole Ole

Miguel Rios

Kenny y Los Electricos, Ritmo Peligroso, Rostros Ocultos, Bruno Danzza, Felix and the Cats, Aleks Synteks, Taxi,

Sasha Sökol

Flans

Alejandra Guzman

Julieta Venegas

Lucía Méndez

Daniela Romo (1983-1985)

Liza Minnelli

Premios TVyNovelas (México)

Valores Juveniles Bacardi

Premios El Heraldo de México

Jackson 5 (1975)

Agrupaciones

Kabah (1992/2005)

Garibaldi (1988/1996)

Micro Chips (1987/1993)

Fresas con crema (1982/88)

Timbiriche (1982/1994)

Telenovelas

Esperanza del corazón (2011)

Atrévete a soñar (2009)

DKDA (1999)

Canción de amor (1996)

Confidente de secundaria (1996)

Agujetas de color de rosa (1994)

Buscando el paraíso (1993)

Baila conmigo (1992)

Alcanzar una estrella II (1991)

Alcanzar una estrella (1990)

Series de Televisión

SuSana Adicción (2010 - 2018)

Nueva vida (2013)

Mi generación (1997/98)

Papá soltero (1987-94)

Música Futura (1988 - 1989)

Super Rock en Concierto - Sábados del Rock (1984 - 1985)

Video Cosmos (1984-91)

¡¡Cachún Cachún Ra-Ra!! (1981-87)

Películas

¿Dónde quedó la bolita? (1993)

Más que alcanzar una estrella (1992)

¡¡Cachún cachún Ra-Ra!! (Una loca, loca, preparatoria) (1984)

Teatro

Baila conmigo (1992)

El Show de Terror de Rocky (1986)

Vaselina con Timbiriche (1984 - 1987)

Hamlet (1984)

Jesucristo Superestrella (1984 - 1985)