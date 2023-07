La trayectoria de David Corenswet, el nuevo Superman del universo DC

CIUDAD DE MÉXICO

"The Hollywood reporter" fue el sitio encargado de revelar el nombre del nuevo hombre de acero y de la nueva Lois Lane, papel que será interpretado por Rachel Brosnahan; y minutos más tarde, el propio Gunn confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde elogió a sus nuevos protagonistas: "No solo son actores increíbles, sino también personas maravillosas".

Según la información publicada por el sitio estadounidense, Corenswet fue el afortunado ganador de una lista de seis actores, en los que aparecían nombres Nicholas Hoult (a quien vimos en X-Men), y Tom Brittney.

La revelación de David Corenswet como el nuevo líder de la Liga de la justicia no sólo ha traído muchas dudas entre los fans de DC, también ha dejado una pregunta rondando en sus mentes: ¿quién es David Corenswet? y es que, si bien el joven no es ningún improvisado, su cara no es muy reconocida, por lo menos no en el cine.

Corenswet es un actor estadounidense nacido en 1993 en Filadelfia, actualmente tiene 29 años de edad y ha desarrollado su carrera, principalmente en series de streaming y de televisión.

Descubrió su vocación por la actuación siendo aún un niño, incluso estuvo involucrado en el arte desde los 10 años, participando en varias obras locales. Posteriormente estudió la carrera de drama en la Universidad de Pennsylvania.

Sus primeros trabajos profesionales fueron en los cortos "Following Chase" y "Michael and Clyde", además de la serie "Moe & Jerryweather" que escribió y produjo.

Corenswet consiguió varios papeles secundarios en series de renombre como "House of cards" y "Elementary". Su primer gran éxito fue en la serie "The Politician" serie a la que le siguió "Hollywood", ambas de Netflix.

Recientemente formó parte de la cinta "Pearl" y en 2024 estrenará la secuela de "Tornado", por lo que "Superman: Legacy" será su debut en los roles protagónicos.

Aún no se sabe cuándo comenzarán las filmaciones de la nueva cinta de DC, pero se tiene previsto que llegue a las salas de cine en julio de 2025.