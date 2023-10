Sin temor alguno, Sergio Goyri volverá a enfrentarse a El Maleficio.

El actor adelantó que está próximo a participar como actor invitado en la nueva versión de la exitosa telenovela que protagonizó Ernesto Alonso en 1983 como el villano Enrique de Martino, personaje que ahora tendrá a su cargo Fernando Colunga.

Goyri confirmó que fue invitado por el productor José Alberto Castro para realizar una actuación especial en esta nueva versión de El Maleficio, historia en la que participó como uno de los hijos del villano junto a Humberto Zurita y Sergio Jiménez.

Es verdaderamente inspirador, lo que puedes tocar y hacer con algo así, no nada más es salir o verte guapo o buenota o hacerles reír, por eso es bien importante que demos una buena imagen", Sergio Goyri, Actor

"Yo la hice la primera vez, soy un sobreviviente de los De Martino, porque Humberto se muere en la historia, también don Ernesto, y Sergio Jiménez ya falleció, pero haré otro personaje, será una actuación especial que realizaré con muchísimo gusto", adelantó.

Goyri, de 64 años, compartió las emociones que le han dejado sus personajes a lo largo de su larga carrera actoral, más allá de cualquier escándalo en el pasado.

"Bien me decía don Emilio Azcárraga papá, ´El Tigre´, que nosotros somos imagen de conducta a seguir, y por eso es tan importante que seamos correctos en todo, y demos una buena imagen. Existe muchísima gente que nos quiere imitar", expresó.

El artista, quien enfrentó un escándalo en el 2019 tras unos comentarios que hizo en contra de la actriz Yalitza Aparicio, el cual aceptó fue un error, aseguró que siempre ha buscado dejar un mensaje importante a través de sus personajes.

"En esta carrera he tenido muchísimos logros y satisfacciones. Soy muy bendecido, pero lo primero que tuve que fue algo inspirador y motivador, fue una película que se llamaba Aborto (1983), en donde el chavo que era yo, hacía hasta lo imposible porque su novia no abortara, y lo meten hasta la cárcel", recordó el actor en entrevista telefónica.

"Entonces, Emma Godoy, que fue una escritora y locutora, un día me invitó a desayunar en un restaurante de la Ciudad de México, y cuando llegué había unas 20 o 25 chavas, y me presenté. Pensé: ´Van a querer que les dé el autógrafo, está bien´, porque la señora tenía su programa de radio; entonces dijo: ´Antes que nada, aquí el señor Goyri, quiero presentarle a todas estas señoritas que usted directamente les salvó la vida a los hijos de estas señoritas´. Mira, lo cuento y se me vuelve a quebrar la voz", agregó emocionado.