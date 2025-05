Luis Fernando Peña y la huella de "Amarte Duele"

Para Luis Fernando Peña, "Amarte Duele" no solo fue una película que lo llevó a la fama. Más de dos décadas después de su estreno, el personaje de "Ulises" sigue formando parte de su día a día, incluso en su hogar.

En 2002, el actor protagonizó la cinta junto a Martha Higareda, donde se relata la historia de Renata, una joven de clase alta, y Ulises, un chico de clase baja. Aunque se enamoran, sus diferencias sociales terminan por separarlos.

El filme se convirtió en una referencia generacional.

"Ulises" vive en la vida diaria de Luis Fernando Peña

En entrevista para "De primera mano", Peña compartió algunas anécdotas ligadas al impacto duradero de su personaje. Contó que hay personas que incluso van a su casa por las noches y gritan el nombre de "Ulises" o el de "Renata", algo con lo que ha crecido su hija, Aity Peña, quien también lo llama así.

Incluso publicó en redes sociales un momento en el que, mientras se cortaba el cabello, su hija de tres años le grita desde el auto: "Ulises, Ulises".

Luis Fernando explicó: "No vio la película, no ha visto la película", pero comentó que, al ver cómo los fans lo reconocen por ese nombre, la niña a veces se pregunta a quién le gritan, porque según ella, "Ulises" no vive ahí.

"Entre su mamá y yo le hemos ido explicando. Es muy divertido, la verdad es que lo disfrutamos mucho y al final te das cuenta de cómo son los pequeños, ingenuos", añadió.

Aunque agradece el cariño del público, también reconoce que hay ciertos riesgos cuando se acercan a su casa por la noche.

"Es algo que lo entiendo perfectamente, pero creo que no le puedes negar a la gente que haga ciertas cosas. Al final del día, a ellos de repente les nace. Me queda claro que son chavos que viven por ahí, todavía no los ubico porque de repente me ven pasar y (comentan cosas)", compartió.

Actualmente, Fernando Peña explora otras facetas artísticas. Participa en la obra "La señora presidenta", junto a Arath de la Torre y Violeta Isfel.