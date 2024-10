Angélica Rivera reacciona a cuestionamientos sobre Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera fue cuestionada con respecto a las más recientes declaraciones de su hija Sofía Castro, a través de las que dio a conocer el gran dolor que experimentó y la crisis que le produjo su divorcio con el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien aseguró que lo llegó a ver como un papá.

Angélica y Sofía fueron captadas en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México y, aunque la prensa abordó varios temas relacionados a su vida, especialmente la organización de la boda religiosa de su primogénita y su esposo, el empresario Pablo Bernot, también le preguntaron por la relación que tuvo con Peña Nieto.

Esto a raíz de que Sofía hablara de cómo vivió la separación de su madre del expresidente de México, situación que la afectó psicológica y somáticamente, por el gran cariño que desarrolló por la pareja de su progenitora y los hijos de este, con quienes forjó una familia.

Y, si bien, "la Gaviota", abordó la pregunta no quiso abrir sus sentimientos, pues destacó que lo que Sofía expresó fue su percepción de lo sucedido y ella no tenía nada más que agregar o, al menos, no por ahora.

"Ya lo dijo Sofi... ya lo diré yo en su momento", expresó.

En una entrevista con Aislinn Derbez, Sofía Castro confió que el divorcio entre su Madre y Peña Nieto le resultó todavía más doloroso que la separación de "la Gaviota" con su padre, José Alberto "el Güero" Castro, pues tenía sólo nueve años cuando esa situación ocurrió.

En cambio, cuando la relación del expresidente y su madre acabó, estaba muy expuesta al foco público y no sólo eso, sino que tuvo que hacerse la fuerte, para apoyar a la actriz, quien confesó que la vio sufrir mucho, tras la separación, motivo por el que tuvo que callar su propio dolor.

"En el 2019 es cuando pasa todo el divorcio de mi mamá, vino un pico muy fuerte para bajo, me dolió mucho, me dolió más el divorcio de Enrique y mi mamá que el de mis papás, mi papá nunca nos falló a nosotras, sabíamos que nunca íbamos a perder a mi papá y cuando viene todo lo de Enrique, fue como de ´ya lo perdí a él´, tenía una muy buena relación con él´, tenía una muy buena relación con él, lo quise muchisisímo, como un papá literal, el perderlo... para mí muy fuerte".

"No podía llorar, porque tenía que estar con mi mamá y tener que estar con mis hermanas, no me permití llorar, me dolió muchísimo, me rompió; mi mamá se la pasó muy mal, verla tan rota, porque yo a mí mamá, en febrero de 2019 la vi rota, me puse en modo supervivencia, no me permití vivir ese duelo", ahondó.

En la actualidad, Sofía y Angélica se han repuesto, la joven prepara su boda religiosa, en compañía incondicional de su madre, quien destacó que, en lo que resta de este año, se enfocará en acompañar a su hija en la organización de su matrimonio, pero que para el 2025, espera encontrar un proyecto meritorio de que vuelva al melodrama y la actuación.