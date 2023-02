Apenas está viviendo el duelo

"Estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente y cuando entré, me metieron a urgencias. Lo tengo un poco borroso: bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout. Tengo una imagen en la que uno de los médicos me dijo:Voy a hacer todo por salvar tu pierna. Me enteré de que, fueron 3 días después", relató.