"El Costeño" se enferma: "Me empezó un dolor. Se me subió al riñón"

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud de Javier Carranza, reconocido artísticamente como "El Costeño", atraviesa un momento desafiante, ya que recientemente compartió que enfrenta intensos dolores que incluso lo llevaron a sedarse para continuar con uno de sus proyectos.

Durante su participación en el programa "De primera mano", el comediante de 46 años reveló haber sido diagnosticado con urolitiasis o cálculos renales, depósitos duros compuestos de minerales y sales que se forman en los riñones, según información de la "Mayo Clinic".

Diversos factores como el exceso de peso corporal, la dieta, suplementos y medicamentos pueden contribuir a esta enfermedad, según se destaca. Carranza mencionó que los dolores se intensificaron a principios de noviembre durante las grabaciones de la tercera temporada del programa "Tal para cual". Ante esta situación, tuvo que tomar medidas para mitigar el malestar. "Estábamos grabando la tercera temporada de Tal para cual y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas", compartió.

A pesar de la complejidad de su situación, El Costeño está optando por utilizar productos naturales para evitar la cirugía. "Afortunadamente ya arrojé un cálculo, pero todavía hay uno por ahí. Estoy tratando de recuperarme con tés y mis medicamentos. Es terrible, pero afortunadamente no necesito cirugía", añadió, detallando que espera que el segundo cálculo se disuelva para poder eliminarlo. "Este último tramo del año ha sido difícil para mí en cuanto a salud", concluyó, comprometiéndose a seguir adelante con sus compromisos profesionales. La "Mayo Clinic" indica que los cálculos renales se forman cuando la orina se concentra, lo que puede resultar doloroso al expulsarlos, aunque no causan daños permanentes si se detectan a tiempo.