Harry Styles refuerza su marca de belleza

Ahora su apuesta es agregar productos de maquillaje como iluminadores y sombras.

A través de la cuenta oficial de su marca, el ex integrante de One Direction, quien vendrá por primera vez a Guadalajara como parte de la gira de su nuevo disco, Harry's House, dio la noticia a sus seguidores.

Esta etapa del proyecto la realizó en colaboración con el diseñador brasileño Marco Ribeiro; juntos lanzan una colorida paleta de sombras, blush e iluminador con ocho tonos, además de nuevos colores de esmaltes para uñas.

Este proyecto se complementa con los diseños de sudaderas en varias tonalidades, además del producto estrella, se trata del Gloss Médium, para labios y ojos.

¿Cuándo viene a Guadalajara Harry Styles?

El artista de 28 años llegará por primera vez a Guadalajara el próximo 20 de noviembre, con el show especial que ofrecerá en la Arena VFG, a las 20:30 horas, para tocar en directo su disco Harry's House, el tercero que lanza en solitario y que incluye temas como "As It Was".

Pero también sonarán éxitos como "Sign of the Times", "Lights Up", "Adore You", "Watermelon Sugar" y "Kiwi".