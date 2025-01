En la mira: Le llueven criticas

La película El Brutalista, favorita para arrasar en el Óscar, está bajo escrutinio público después de que se revelara que se usaron herramientas de Inteligencia Artificial para las escenas de diálogo en húngaro entre Adrien Brody y Felicity Jones

"Soy hablante nativo de húngaro y sé que es uno de los idiomas más difíciles de aprender a pronunciar", señaló el editor de la película, Dávid Jancsó, en una entrevista con la revista tecnológica Red Shark News.

"(Brody y Jones) Hicieron un trabajo fabuloso, pero también queríamos perfeccionarlo para que ni siquiera los lugareños notaran la diferencia".

MULTINOMINADO

Para perfeccionar el diálogo del filme, el cual aspira a varios premios BAFTA y Critics´ Choice Awards, Jancsó indicó que los realizadores utilizaron herramientas de inteligencia artificial de la empresa ucraniana Respeecher.

Principalmente, usaron esta tecnología en la práctica conocida como ADR, que consiste en sustituir diálogos que se grabaron en el rodaje por unos nuevos.

"Si vienes del mundo anglosajón, ciertos sonidos pueden resultar especialmente difíciles de comprender. Primero intentamos hacer ADR con los actores sobre estos elementos más difíciles. Luego intentamos hacer una ADR completa con otros actores pero eso simplemente no funcionó. Así que buscamos otras opciones para mejorarlo", puntualizó el editor.

"Fuimos muy cuidadosos en mantener sus actuaciones. Se trata básicamente de reemplazar letras aquí y allá. Puedes hacerlo tú mismo en ProTools, pero teníamos tanto diálogo en húngaro que necesitábamos acelerar el proceso, de lo contrario todavía estaríamos en la postproducción".

SE CUELGAN DE LA INNOVACIÓN

En el mismo artículo de Red Shark News, se explica que la producción de El Brutalista también uso Inteligencia Artificial para crear una serie de dibujos arquitectónicos durante una secuencia final de la película.

"Hablar de IA es controvertido en la industria, pero no debería serlo. Deberíamos tener una discusión muy abierta sobre qué herramientas puede proporcionarnos la IA", afirmó Jancsó.

"No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes. Simplemente hace que el proceso sea mucho más rápido. Usamos inteligencia artificial para crear esos pequeños detalles que no pudimos fotografiar por falta de dinero o tiempo".

Tras darse a conocer el uso de IA en El Brutalista, varios detractores en redes sociales comenzaron a criticar a la producción del filme, en un tema que sigue álgido en Hollywood. Principalmente, señalaron que esta tecnología pudo influir en la calidad de la actuación de Adrien Brody, al tratar de mejorar su acento en ciertas escenas.

SE DEFIENDEN

Sin embargo, de acuerdo con el portal Deadline, la práctica de limpiar el audio en la postproducción es una práctica común para casi todas las películas. Aún así, el director de la cinta, Brady Corbet clarificó el uso de esta tecnología en su producción.

"Las actuaciones de Adrien y Felicity son completamente de ellos. Trabajaron durante meses con la entrenadora de dialecto Tanera Marshall para perfeccionar sus acentos. La innovadora tecnología Respeecher se utilizó únicamente en la edición de diálogos en idioma húngaro, específicamente para refinar ciertas vocales y letras para lograr mayor precisión", explicó Corbet a Deadline.

"No se modificó ningún idioma en inglés. Este fue un proceso manual, realizado por nuestro equipo de sonido y Respeecher en postproducción. El objetivo era preservar la autenticidad de las interpretaciones de Adrien y Felicity en otro idioma, no reemplazarlas ni alterarlas, y hacerlo con el máximo respeto por el oficio".

LO NIEGAN

Sobre el uso de IA generativa para los dibujos de edificios antes mencionados, Corbet dijo que esto no era del todo cierto.

"Judy Becker y su equipo no utilizaron IA para crear o renderizar ninguno de los edificios. Todas las imágenes fueron dibujadas a mano por artistas. Para aclarar, en el video conmemorativo que aparece en el fondo de una toma, nuestro equipo editorial creó imágenes diseñadas intencionalmente para que parecieran representaciones digitales deficientes de alrededor de 1980", puntualizó Corbet.

VA POR EL OSCAR

La película El Brutalista, favorita para arrasar en el Óscar, bajo la lupa después de que se revelara que se usaron herramientas de Inteligencia Artificial para las escenas de diálogo en húngaro entre Adrien Brody y Felicity Jones.