Ya está disponible en Netflix

Charles Cullen, un asesino serial, de profesión enfermero y padre ejemplar, fue un nombre que el director Tobias Lindholm conoció por una nota publicada en una revista hace una década, y lo sobresaltó por completo cuando la guionista Krysty Wilson-Cairns se lo propuso para un filme.

De esa anécdota surgió "El Ángel de la Muerte", película en la que Eddie Redmayne personifica a Cullen, y Jessica Chastain a la enfermera Amy Loughren, quien lo puso al descubierto y ayudó a las autoridades para que confesara sus incontables crímenes.

Fue entonces cuando el director se entrevistó con Charles Graeber, autor del libro "The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder", quien la refirió con Loughren, enfermera retirada radicada en Florida y feliz abuela, y ocasionalmente conferencista.

La historia, que ya se estrenó en Netflix, cuenta cómo la enfermera, quien tiene problemas médicos y debe esperar un tiempo para poder ayudarse con su seguro, recibe ayuda "desinteresada" de Charles.

Al principio le parece un tipo tímido, servicial y eficiente, pero tras una muerte inesperada de una de sus pacientes algo no le cuadra y su intuición la lleva a averiguar lo que en realidad no quería saber.

El entramado del relato de suspenso y drama lo completan Kim Dickens, como Linda Garran, la gerente del hospital donde trabajan Charlie y Amy, y quien se inclina por ocultar verdades para proteger la reputación del lugar.

También aparecen Namdi Asomugha como Danny Baldwin, el detective policial que investiga las muertes misteriosas, a pesar de las inconformidades de sus superiores, y Noah Emmerich, como Tim Braun, el otro detective que hace equipo con la protagonista para descubrir al asesino serial, hoy de 69 años, preso desde el 2003 y condenado a 18 cadenas perpetuas.