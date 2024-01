Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer

Madrid, España

El actor y director Sergio Peris-Mencheta, informó en Instagram que padece cáncer y se encuentra en tratamiento de quimioterapia desde hace varios meses, desde entonces está a la espera de un trasplante de médula. Un complicado proceso en el que ha confesado a sus seguidores que se siente "más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra".

"Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy", se lee en el posteo del actor español.