Critican a Chapoy por pedir "no salir de vacaciones" el 2 de junio

CIUDAD DE MÉXICO

Chapoy, quien encabeza la conducción del programa de farándula de TV Azteca, escribió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter en el que hace un llamado para que la gente de clase media, no se vaya de vacaciones ni celebre fiesta familiar alguna para que mejor vaya a votar.

En su mensaje se lee: "Si saben que para el 2024, hay puente del 31 de mayo al 2 de junio, es estrategia para que los de clase media se vayan de vacaciones, y no pasen a votar. Hay que hacer hincapié que el 2 de junio no salgan de vacaciones, no haya bodas, 15 años, bautizos, 3 años, etc. es él día de salvar a México...".

Pati Chapoy ha provocado diversas críticas tras publicar su mensaje electoral, cibernautas señalan sus errores al acentuar algunas palabras, otros le recomiendan "no meterse en política" y "no salir a defender a su jefe Ricardo Salinas Pliego".

"Estas que te cagas de miedo @RicardoBSalinas, pero no mandando a tus esbirros se evitará que tomes chocolate y pagues lo que debes, evasor"; otros la cuestionan sobre el supuesto puente del que habla en su mensaje.

"¿Salvar a México? ¡Ay Pati! Mejor continúa dedicándote al chisme barato. Es lo tuyo y lo haces bien. Política no, ¡please!", se lee.





Otros, con meme, se burlaron del mensaje de Chapoy, quien aunque no lo hace recurrentemente, a veces opina sobre temas políticos y sociales de México.