Se suma a ´I Love Boosters´

La mexicana Eiza González se sumará al elenco de la película I Love Boosters, donde actuará al lado de Keke Palmer, Naomi Ackie, LaKeith Stanfield y Demi Moore.

Además de González, de acuerdo con el portal Deadline, los actores Poppy Liu, Taylour Paige y Will Poulter también se unirán al reparto del esperado nuevo filme del director Boots Riley.

El rodaje y la fotografía principal están programados para comenzar en las próximas semanas, bajo la producción de Aaron Ryder, Andrew Swett, Allison Rose Carter y Jon Read, y la supervisión del estudio NEON.

"La cinta trata sobre una red de ´boosters´ (ladrones de tiendas) que apuntan su siguiente atraco a un despiadado experto en moda", adelanta la escueta descripción oficial del filme.

I Love Boosters, cuyos detalles adicionales de la trama se mantienen en secreto, cuenta con un gran equipo detrás de cámaras, liderado por Boots Riley, director de la aclamada cinta Sorry to Bother You, de 2018.