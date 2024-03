Revela Eiza que pierde papeles por bonita

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque la belleza estética siempre ha sido considerada como un atributo, para Eiza González ha sido al revés, ya que en Hollywood le han negado papeles por ser considerada demasiado bonita.

González, quien comenzó su carrera en México en telenovelas como Lola, Érase una Vez y Amores Verdaderos, se ha convertido en una de las actrices mexicanas que han tenido un alto éxito en Hollywood al compartir créditos con Jamie Foxx y Kevin Spacey en Baby Driver.

La actriz reveló al medio Instyle que su belleza se ha convertido en un obstáculo en su carrera artística y hace que pierda proyectos.

"Recuerdo que en varios proyectos: 'Ella es demasiado bonita para el papel'. 'Eres demasiado atractiva para el papel'", compartió.

A pesar de esos comentarios, la estrella de Godzilla vs. Kong sigue luchando por obtener papeles destacados en películas de renombre.

"Entonces yo simplemente respondo: ¿Qué es Margot Robbie? ¡Es la mujer más sexy y hermosa que he visto en mi vida!", agregó la actriz.

Eiza también se sinceró y dijo que en algún momento ha pasado por una crisis de identidad debido a los comentarios que recibe sobre su físico, por lo que en una ocasión hasta pensó en raparse.

"Pensé: ¿Me afeito la cabeza? ¿Me hago menos atractiva? ¿Me hago más atractiva? ¿No me visto súper sexy o me visto súper sexy o me cubro todo el tiempo?", agregó.

Estos comentarios causaron revuelo en redes sociales, pues internautas argumentaron que la belleza de la actriz es producto de cirugías estéticas a las que se sometió cuando tenía 20 años.

"Cómo ahora quieres hacerte la víctima si todos los que te vimos en telenovelas cuando eras adolescente sabemos que te operaste, que falta de honestidad", escribió una usuaria en X.

"¿Entonces para qué te operaste, ahora buscas hacerte la víctima cuando conocemos tus inicios", agregó.

Eiza González sólo sale con hombres que van a terapia

Sin dar detalles sobre sus romances, entre ellos el español Mario Casas, la actriz mexicana reveló que en cuestión de emociones, resulta ser muy enamoradiza, pero impone una condición no negociable.

"Te lo digo: cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo.Y cuanto más crezco, es más difícil para mí porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias. Pero definitivamente tengo una lista de cosas no negociables, si no has ido a terapia, no saldré contigo", sentenció.