Eiza González vive un 2023 agridulce

Ciudad de México

El 2023 se reveló como un año excepcional en la carrera de la actriz mexicana Eiza González, destacando por su participación en proyectos cinematográficos junto a actores hollywoodenses, como Henry Cavill ("Batman v Superman: El amanecer de la justicia") y Aaron Paul (Breaking Bad). Además, se le vinculó sentimentalmente a la famosa con el español Mario Casas, aunque estas especulaciones no han sido confirmadas por ninguno de los involucrados.

DUROS MOMENTOS

Sin embargo, tras los éxitos profesionales, la artista compartió abiertamente sus desafíos personales en su perfil de Instagram antes de cerrar la red social. En el mensaje aseguró que había pasado por momentos muy duros en los que no quería ni levantarse de la cama: "Logré tantas cosas que siempre soñé mientras tanto lloraba y luchaba por levantarme. Ver este vídeo me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces siento que estoy en una montaña rusa y no puedo saltar", escribió.

Optimista ante los retos, Eiza expresó que lo vivido quizá era una preparación para el 2024: "Supongo que este año estaba destinado a construirme para lo que viene el próximo año. Estoy agradecida por mis seres queridos. Este fin de año es agridulce, pero ver esto me da esperanzas. Gracias a todos por unirse a este 2023; nos vemos el próximo año", concluyó.

SIN MÁS DETALLES

Aunque no proporcionó detalles adicionales sobre las dificultades experimentadas, su madre, Glenda Reyna, explicó en la misma red, que la protagonista de "Lola, érase una vez" estaba tomando un descanso de las redes sociales para recargar energías y comenzar el 2024 con renovado entusiasmo.

En medio de su pausa digital, Reyna tranquilizó a los seguidores informando sobre el tema. "Para cualquier cosa importante de ella contactarse por favor conmigo por este medio. ¡Les deseamos felices fiestas, muchas bendiciones y todo nuestro agradecimiento!", añadió.

Famosos como Sebastián Ruli compartieron mensajes de cariño y buenos deseos hacia la actriz.

ROMANCE SIN CONFIRMAR

Las especulaciones en torno a un posible romance entre Eiza González y Mario Casas, se intensificaron después de ser vistos paseando por las calles de Roma en septiembre. Un mes después, la revista ´¡Hola!´ publicó fotos que sugerían un apasionado beso entre los artistas.