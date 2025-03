Eduin Caz y Grupo Firme siguen adelante con su gira

Eduin Caz mantiene firme su decisión de presentarse en Tijuana, Baja California, el próximo 12 de abril, casi un mes después de haber recibido amenazas a través de una narcomanta, lo que llevó a la cancelación de su participación en el Carnaval de Mazatlán.

El vocalista de Grupo Firme ofreció una rueda de prensa para invitar a sus seguidores a asistir a la continuación de su gira La Última Peda Tour 2025, la cual, aseguró, está "100% confirmada".

El intérprete de "El tóxico" destacó que el gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad del espectáculo en el Estadio Caliente: "Aquí no hay vuelta atrás", afirmó.

Confiado en que el recinto se llenará, Caz señaló que no tienen conflictos con grupos delictivos: "No es algo que nos incumba, fuimos parte de algo que nos alcanzó, pero nosotros no debemos nada ni nada", declaró a medios locales.

Ante las cámaras de Venga la Alegría, el cantante reconoció que en su momento sintieron temor, pero ahora están tranquilos: "Ahorita nos reímos, en su momento sí, no te voy a echar mentiras, sí nos asustamos un poquito, fue como un balde de agua fría, pero ya ahorita estamos iniciando con el pie derecho. El Estadio Caliente lo vamos a ver lleno, primero Dios".

Hace un mes, se viralizaron imágenes de una narcomanta en Tijuana con un mensaje intimidante acompañado de una cabeza humana en el puente La Gloria, advirtiendo que no debían presentarse en el Carnaval de Mazatlán.

Los integrantes de Grupo Firme han dejado claro que su música no está vinculada a ningún grupo criminal y que fueron utilizados como blanco para generar atención mediática.

Hasta la fecha, las autoridades han detenido a cuatro sospechosos relacionados con el caso, y la investigación sigue en curso, según reveló Eduin.

Grupo Firme también tiene programado un concierto en la Ciudad de México el 28 de junio de 2025.