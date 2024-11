Se pone bravo: Se lanza contra ´El Conejo Malo´

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, Eduardo Verástegui lanzó duros comentarios hacia Bad Bunny luego de que éste expresara su apoyo a Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

El actor y activista político arremetió contra el reggae-

tonero y lo llamó "experimento de laboratorio", para sugerir que figuras como él fueron creadas para influenciar a la población a seguir políticas que, asegura, destruyen los valores tradicionales.

Las declaraciones de Verástegui surgen como respuesta a un video que el llamado "Conejo malo" publicó en sus redes sociales homenajeando a Puerto Rico tras los insultos que se hicieron a la isla en un mitin del expresidente Donald Trump.

SE BURLA DEL PUERTORRIQUEÑO

El también productor no sólo es un fiel simpatizante de Trump y sus ideas ultraderechistas, también se ha manifestado en contra de los líderes progresistas y las personalidades que los apoyan, como Benito.

Incluso, no dudó en burlarse del puertorriqueño con frases como: "El Conejito malo hace honor a su nombre y sale en apoyo a la MALA mayor, la KEMALA. No tenían que convencernos, ya sabemos que Kamala no es opción", escribió.

SEGUNDO MENSAJE

En un segundo mensaje, se lanzó directamente contra el intérprete "Ojitos lindos" asegurando que su música y popularidad son usados por "los comunistas" para impulsar agendas que corrompen a las nuevas generaciones en Estados Unidos.

"El conejito malo (Bad bunny) es un experimento de laboratorio de los comunistas modernos. Este virus es el peor de todos, porque está diseñado para matar el alma", agregó.

PIDE EL VOTO HISPANO

Además, extendió su mensaje a toda la comunidad latina en Estados Unidos diciendo: "El voto hispano debe estar con Trump. Es lo que más le conviene a nuestros hermanos".

Hasta la tarde de este martes, Bad Bunny no ha respondido a las palabras de Verástegui, pero los fans ya salieron en su defensa:

"Pero tiene más éxito que lo que tú tuviste cantando", "Señor, usted ni como actor ni como político, y me hace pensar que ni como persona", "Estás como loco amigo", "Si es cierto, mejor estar con los que dicen que Puerto Rico es una isla de basura flotante", "Trump odia a los latinos, tú eres un vende patrias", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

