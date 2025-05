El conductor Eduardo Alvarado Ginesi da detalles de su salud

En uno de sus tantos viajes que realiza para dar a conocer diferentes atractivos del País, el conductor Eduardo Alvarado Ginesi, próximo a cumplir 71 años, libró un fuerte problema de salud que lo sorprendió el domingo, cuando se disponía a regresar a Monterrey luego de un recorrido por Mazatlán como parte de un tour.

Fue en la ciudad de Durango donde tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de que unas varices se le reventaron en el esófago causando una hemorragia interna grave.

Esta mañana, la noticia de que el conductor de Reportajes de Alvarado había fallecido circuló en redes sociales, situación que llegó a oídos de Eduardo, quien aún se encuentra hospitalizado, pero ya fuera de peligro.

"Yo me encuentro bien, estable, sí fue riesgoso lo que me sucedió, fue un sustote, pero sobre todo con la ayuda de Dios y la intervención de los médicos me lograron salvar la vida", declaró Alvarado Ginesi en entrevista telefónica realizada esta mañana desde el hospital.

"Ya estoy bien, lamento mucho todo lo que se ha publicado perversamente sobre mi estado de salud de que ya había fallecido. No es cierto, aquí estoy", dijo.

Alvarado Ginesi fue Internado en el Hospital San Jorge de Durango, donde espera ser dado de alta al recuperarse totalmente.

"Fueron unas varices en el esófago que se reventaron y eso me provocó un sangrado abundante y peligroso sobre todo. Perdí mucha sangre y se me fueron los niveles muy altos el del azúcar, el cardíaco y pues, fue a tiempo (que me atendieron)", indicó el conductor.

"Yo venía de Mazatlán y me pasó aquí, en Durango, entonces hubo la necesidad de intervenirme", informó.

Por esta razón tuvo que ser traslado de emergencia en una ambulancia al nosocomio donde se le practicó una endoscopía y le ligaron las varices reventadas.

"Me controlaron el sangrado y pues, yo voy a seguir tratándome en Monterrey", aseguró.

Por ahora, añadió, atiende cuestiones administrativas y de papeleo para abandonar el centro médico. El peligro ya pasó.

El estado de salud del locutor se hizo público luego de que Alvarado Ginesi grabó un video en vivo postrado en cama y desde el hospital donde es atendido, el cual se hizo viral.