Deja duetos inconclusos

Por: Agencia Reforma

Enero 17, 2025 -

Dulce dejó varios proyectos inconclusos, entre ellos grabar con el mariachi de Luis Miguel un par de composiciones de su amigo Francisco Cantú y comercializar en México su propia paleta de sombras.

Cantú conoció a la intérprete de "Lobo" en 2021 con el proyecto "GranDiosas", donde compartieron escenario y, a partir de ahí surgió una amistad cercana, por lo que cada vez que podían cantaban juntos. La intérprete falleció la Navidad pasada.

"Tenía varias canciones y se las enseñé a Dulce. Me dijo ´esas dos me gustan para mí. Las quiero grabar con mariachi porque es el género que canto. Vamos a empezar a trabajarlas´. Todas las íbamos a hacer a dueto porque le gustaba cantar conmigo.

"Aquí en la casa (en San Diego) se dijo que dormía conmigo, pero no; ella se quedaba en otra recámara. En ratos libres la oía cantar, llegaba y cantaba con ella. Me decía ´estaría bien hacer canciones juntos", contó en entrevista Cantú, quien es compositor desde los 15 años y actualmente tiene 41.

Las canciones que Dulce y Cantú tenían planeado grabar desde marzo de 2024 eran "Piernas Quebradas" y "¿Dónde Andarás?", pero ya no se logró debido a que la cantante le detectaron un tumor en el riñón izquierdo.

"Me decía ´me voy a San Diego y ve haciendo las pistas con el mariachi en Los Ángeles´. El mariachi que utilizo es el de Luis Miguel, Mariachi Sol de México, e íbamos a grabar con los músicos del mariachi. El ingeniero del estudio del Mariachi Sol de México ya sabía que Dulce quería grabar", recordó Cantú.

"La letra habla de que no quiero ir a buscarla y rogarle, tal vez por orgullo, de que sientes las piernas rotas y no te puedes parar para dialogar. La otra era una canción romántica que habla sobre que nuestras almas están cruzadas. La compuse en el 2000 y cuando se la canté, me dijo ´esa me gusta mucho´".

Además, Dulce tuvo su propia paleta de maquillaje en colaboración con Karoli, con cuya marca firmó contrato en 2022 de manera indefinida en Estados Unidos.