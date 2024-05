Ciudad de México

Yo no tuve metástasis, esto era un globo que estaba encerrado, pesaba más de dos kilos, eso sí, fue como un niño que nació, nada más le faltó llorar" Dulce, Cantante

Dulce hvabló con franqueza.La cantante de 68 años confesó que sintió la muerte cerca luego de que le detectaron un tumor maligno en un riñón; hoy sabe que tiene una segunda oportunidad para disfrutar de su vida.

"Fíjate que yo creo que no tengo un riñón desde hace mucho tiempo, si estaba encapsulado (el tumor) significa que no funcionaba. No servía", expresó la cantante entrevistada antes de su presentación en el Auditorio Cumbres.

"Ahora me dicen: ´Es que ahora tienes un riñón´. Les digo: ´He vivido con un riñón desde hace mucho tiempo´. No lo extraño, pero pues lo bendigo porque me protegió quién sabe de qué. Ahora sí que dio su vida por mí".

La intérprete fue sometida a una cirugía el pasado 13 de abril luego de que le detectaron un tumor encapsulado en el riñón izquierdo.

PONE TODO EN ORDEN

"Cuando te dicen que tienes un tumor maligno significa que te puedes ir, y de hecho, hasta que te abren y te sacan el tumor, se sabe a qué grado tiene daño tu organismo. Los doctores tienen que abrir y ver. Y pues claro que la posibilidad de morir ahí está", explicó.

"Me apuró a poner mis papeles en orden y eso hice", indicó.

Dulce aclaró que ya había hecho años atrás un testamento, sólo revisó que todo estuviera en orden. Además, agregó, sólo tiene una hija.

"No tengo qué andar repartiendo nada. Sólo es la hija y el nieto", explicó.

Al ser cuestionada si perdió peso por la cirugía, comentó que fue poco.

PIERDE PESO

"Desde antes de la operación estaba yo pesando 55 ó 56 kilos; me dejaron en 50 kilos, pero me siento bien así", dijo.

La intérprete afirmó entender ahora lo frágil que es la salud.

"Te das cuenta que la vida es muy hermosa, porque dentro de un hospital la vida es muy difícil", aseguró.

"A mí me tuvieron dos semanas picotéandome por todos lados, con mucho dolor físico, que un catéter por aquí (el cuello), cosas muy dolorosas para mi cuerpo. No sólo te lastimas físicamente, te lastimas también emocionalmente, y sales de ahí sintiéndote que no vales nada".

Confesó que tuvo que hacerse ella misma una terapia para renovarse emocionalmente. No recurrió a ningún psicólogo.

"Pero lo logré y ahora mírenme cómo estoy", expresó segura.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

"La vida me da una oportunidad nueva para seguir. Dios me brindó una nueva oportunidad y la quiero aprovechar con mucho entusiasmo, amor, ganas y agradecimiento".

La intérprete contó que ya se hizo un chequeo a un mes de la operación y todo está bien; además se toma una vitamina para el dolor.