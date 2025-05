Barbra Streisand anuncia lanzamiento de nuevo Álbum de Duetos

Ciudad de México.- La cantante Barbra Streisand dio a conocer que lanzará un nuevo álbum de duetos con estrellas de todas las generaciones, como Ariana Grande, Paul McCartney, Bob Dylan y Sam Smith, entre otros; este ambicioso proyecto saldrá a la venta el 27 de junio de este año.

El disco, titulado "The Secret Of Life: Partners, Volume Two", es una continuación de un trabajo musical estrenado en 2014, el cual se llamó "Partners", y tiene como objetivo rescatar a estrellas de antaño, así como reconocer el talento de las nuevas generaciones.

"Siempre me ha encantado cantar a dúo con artistas talentosos. Me inspiran de maneras únicas y diferentes, y hacen que nuestro tiempo en el estudio sea un placer. Mi nuevo álbum, "The Secret Of Life: Partners, Volume Two", me dio la oportunidad de trabajar y tocar con algunos de mis viejos amigos, compañeros de sello y también con nuevos artistas.

"Los admiro a todos y espero que disfruten escuchando nuestras colaboraciones tanto como yo disfruté grabando con todos mis maravillosos compañeros", aseveró Streisand en un comunicado.

Hasta el momento, solamente se ha dado un adelanto del disco con la canción "The First Time Ever I Saw Your Face", la cual es una colaboración con el cantante irlandés Hozier.

Aunque la mayoría de las rolas del álbum serán duetos, se dio a conocer que se llevó a cabo un trío musical pensado con Mariah Carey y Ariana Grande.

Asimismo, hay que mencionar que aunque ya es costumbre ver a artistas como McCartney realizar colaboraciones con colegas de la industria, la sorpresa llegó cuando Bob Dylan acepto formar parte del proyecto, pues es bien sabido que el intérprete de "End of The Line" no suele hacer trabajos conjuntos.