Drew Barrymore hace revelaciones muy íntimas

En una nueva publicación de su blog, que Drew Barrymore tituló “Rebeldes Que Aman”, la actriz confesó que no necesita tener sexo porque aprendió que la intimidad física no significa amor.

“Desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza, algo nuevo que no tenía muy claro al crecer, y he tenido muchas curvas de aprendizaje en el camino”, compartió con sus lectores.

La estrella de 47 años aseguró que tras su divorcio se ha vuelto más “cautelosa” en su vida personal, dado que está tratando de criar a sus hijas para que sean “empoderadas y se amen a sí mismas”, continuó.

La actriz de ‘Como Si Fuera la Primera Vez’ finalizó su publicación afirmando que no odia el sexo, sino que “finalmente ha llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo”.