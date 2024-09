El esperado regreso de Andrew Garfield al cine

Después de un año alejado de los reflectores, Andrew Garfield está listo para regresar al cine con una nueva energía y una renovada perspectiva.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el actor británico de 41 años afirmó que está preparado para volver al trabajo, tras un periodo en el que buscó reconectarse con su vida personal y sentirse como una "persona normal".

"Me siento más libre, menos preciado. Me siento más alegre y consciente. Me siento lo suficientemente establecido como persona en el mundo, como actor dentro de mí mismo y dentro del mundo", compartió.

Durante su tiempo fuera de los sets, el protagonista de Tick, Tick... Boom! se dedicó a actividades relajantes como surfear y pasar tiempo con amigos de su juventud, un tiempo que considera esencial para su crecimiento personal.

"Ahora me conozco lo suficientemente bien como para sentir más disfrute", agregó.

El esperado regreso de Garfield al cine se dará con We Live in Time, un drama romántico dirigido por John Crowley y coprotagonizado por Florence Pugh. La película sigue la historia de un chef prometedor y una mujer recién divorciada que se enamoran y construyen una vida juntos, solo para enfrentarse a un diagnóstico de cáncer.

Este proyecto es especialmente significativo para Garfield, ya que le permite explorar su propia experiencia personal, marcada por la pérdida de su madre a causa de esta enfermedad en 2019.

"Se sintió como un acto de sanación para mí y, con suerte, también lo será para el público", confesó.

Además de We Live in Time, Garfield tiene otros proyectos en el horizonte, como The Magic Faraway Tree, donde compartirá créditos con Claire Foy y Nicola Coughlan, y After the Hunt, de Luca Guadagnino, en el que actuará junto a Julia Roberts y Ayo Edebiri.