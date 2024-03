Drake Bell narrará en documental abuso sexual que sufrió

CIUDAD DE MÉXICO.- Drake Bell pasó de ser uno de los artistas juveniles más queridos por el público, a uno de los más polémicos; y es que la vida del cantante ha estado bajo los reflectores gracias a los escándalos que ha protagonizado; desde su pleito con quien fuera su compañero de reparto, Josh, hasta las acusaciones de abuso contra una menor de edad, de las que se declaró culpable en 2021.

Ahora, el también actor ha vuelto a dar de que hablar, pero esta vez por revelar uno de los episodios más difíciles y dolorosos de su vida: el abuso sexual que sufrió cuando apenas tenía 15 años, a manos de Brian Peck, un exempleado de Nickelodeon, empresa para la que trabajó por mucho tiempo y en el que alcanzó la fama.

Hasta ahora, Bell había mantenido su historia en absoluto secreto; sin embargo, rompió el silencio a través de la serie documental de Discovery, "Silencio en el Set: El lado oscuro de los niños de televisión".

De acuerdo con un adelanto lanzado en las redes sociales del canal, Drake fue pieza clave en el caso contra Peck, ya que su testimonio, que se mantuvo bajo el anonimato por más de 20 años, llevó al entonces coach vocal, a recibir una sentencia de 16 meses en prisión y quedar en el registro de agresores sexuales.

Según información dada a conocer por la revista Variety, Peck fue arrestado en agosto de 2003 por "más de una docena de acusaciones de abuso sexual que involucraban a un menor no identificado".

En mayo de 2004, Peck no rechazó los cargos de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años, además de "copulación oral con un menor de 16". Por el momento, no se sabe cuál de estos casos está relacionado con Bell y será hasta el próximo 17 de marzo, fecha en la que se estrenará este episodio, cuando se revelen los detalles de lo que ocurrió en ese entonces.

Brian Peck no ha sido el único empleado de Nickelodeon señalado por abuso infantil, Dan Schneider, productor del canal, fue acusado por las actrices Jennette McCurdy (iCarly), Alexa Nikolas (Zoey 101) y Daniella Monet (Victorius) de conducta abusiva e inapropiada dentro del set.

Aunque el documental aún no sale a la luz, ya ha dividido opiniones por parte de los usuarios, quienes han expresado su inconformidad en que la cadena haya decidido darle voz a Bell, quien también fue señalado de delitos de índole sexual por una menor de edad.

"¿Por qué darle una plataforma, cuando también abusó sexualmente de un menor?", "Pero también es culpable de un delito grave, por poner en peligro a un niño por aprovecharse de un fanático de 15 años", "¿Drake Bell no abusó también sexualmente de un menor? ¿por qué le dieron esta plataforma? No sé, se siente asqueroso", "No puedo tolerar el comportamiento de Drake, pero esto da una idea de por qué resultó de esta manera", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

En 2021 fue detenido por la policía de Estado Unidos luego de una denuncia en su contra, en la que una joven aseguró que había intercambiado mensajes de tipo sexual con el actor, cuando apenas tenía 12 años.