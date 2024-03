Drake Bell alza la voz contra Nickelodeon

Ciudad de México

El cantante Drake Bell reveló, en una entrevista que ofreció a Business Insider, que la cadena Nickelodeon no se hizo responsable por los daños psicológicos que conllevó haber sido abusado por el entrenador de diálogos Brian Peck.

El histrión de la serie Drake y Josh (Drake & Josh) explicó que la televisora infantil jamás le otorgó una ayuda terapéutica, evidenciando la mala gestión y la poca importancia que se le brindaba a los delitos cometidos en contra de las estrellas juveniles.

"Todo el mundo era tan prescindible a los ojos de Nickelodeon, y a nadie le importaba. En realidad, nos trataron como basura. Fue como: ´Está bien, terminamos contigo, te dejamos atrás´ ", comentó.

LE FALLAN

Según declaraciones del actor, en el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, el abuso que ejerció el entrenador Brian Peck fue tan traumático que le provocó a Bell una dificultad para relacionarse o tocar el tema con sus familiares.

Drake Bell también compartió que, como respuesta al abuso y la falta de ayuda profesional, consideró factible recurrir a medidas como el alcohol y las "malas conductas", para sobrellevar los sucesos y la presión que la televisora aplicaba contra él.

El cantante dijo que Nickelodeon tenía la costumbre de tratarlo como un delincuente juvenil, debido a los problemas que causaba, sin embargo, Bell también comentó que los productores no quitaban el dedo del renglón en que él debía también ser un modelo a seguir.