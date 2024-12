Marimar Vega: Celebra el empoderamiento de la mujer

Por: El Universal

La actriz Marimar Vega ve con esperanza una evolución en la televisión abierta que, comenta, ha mejorado sus historias presentando a mujeres fuertes e inteligentes.

Destaca el avance en la representación del sexo femenino, además del hecho de que muchas historias son contadas por mujeres, lo cual considera ayuda a cambiar la narrativa sobre los roles femeninos en la sociedad.

Para Vega, quien protagoniza la serie "Dra Lucía: un don extraordinario", que actualmente se transmite por Azteca Uno, este cambio es especialmente relevante en un contexto actual donde se lucha contra la violencia de género.

"Hemos avanzado muchísimo con este tema. (Las mujeres) no sólo somos víctimas, sino inteligentes y podemos tener trabajos de poder, llevar un país. En la actualidad estamos en un mejor momento", explica en entrevista.

"Pero, actualmente, está increíble que la mayoría de las historias son contadas por mujeres protagonistas y muchas también de mi edad ¿no? De 40 y tantos, que también es plausible, aunque seguimos viviendo violencia y pues todos los feminicidios y todo lo que ocurre en este país es tremendo".

A través de su protagónico en la serie, que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas, la actriz muestra lo que vive un médico cotidianamente en un hospital y que al mismo tiempo está inmerso en los misterios de esoterismo.

"Dra. Lucía es una mezcla entre la ciencia con casos reales y la magia, porque ella muchas veces puede ver realmente lo que le pasó al paciente. Cada capítulo es una historia distinta, lo cual le da dinamismo porque provoca querer saber qué es lo que va a pasar, cómo se va a resolver el caso", señala.

La historia, que va en su segunda temporada, muestra todo tipo de expedientes médicos, algunos que, confiesa, la dejaron traumada porque se derivan, incluso, de hábitos cotidianos.

"Hay casos, como lavarte los dientes y que una cerdita se te vaya, que no te des cuenta y se te aloje en una parte del pulmón o del estómago, por ejemplo. Hay cosas así muy raras. Grabé un caso de una chica que se come una solitaria para trata de adelgazar y trae un gusano en la panza; son muchos casos, es muy entretenido".

ASESORADA POR PROFESIONALES

Para encarnar a una especialista en medicina, la hija de Gonzalo Vega siempre tuvo el asesoramiento con expertos que la fueron guiando para pulir su papel.

"Tenemos una doctora residente que nos apoya en muchas cosas, aprendí cosas para saber reaccionar si llegan ciertos dolores, como qué medicamento pedir o cómo mover a los pacientes; he conocido mucho sobre la marcha, como la manera de tomar la presión, cosas básicas para uno que no se dedica a eso y no tiene ni idea".

Para conectar con emociones difíciles, comparte que recurre a la relajación y trata de ponerse en los zapatos del otro.

