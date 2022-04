¿Dónde puedes ver el juicio de Johnny Deep y Amber Heard?

Deep está demandando a su ex esposa por difamación, alegando que ella dañó su reputación cuando hizo pública su supuesta experiencia con la violencia doméstica en un artículo de opinión publicado en The Washington Post, en diciembre de 2018.

Y si bien el histrión no fue nombrado en dicho artículo, él afirma en su demanda que implicaba que él abusó de ella, lo que dice que afectó negativamente su carrera.

Las estrellas se casaron en 2015, pero se separaron en mayo de 2016, cuando Heard solicitó una orden de restricción por violencia doméstica contra él y lo acusó de abusar de ella. Depp negó las afirmaciones y los dos llegaron a un acuerdo extrajudicial sobre su divorcio en agosto de 2016.