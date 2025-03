Donatella Versace: Despedida por sus musas

Ciudad de México.- El jueves 13 de marzo, la compañía Capri Holdings Limited anunció la salida de la diseñadora italiana, Donatella Versace, de la dirección creativa de Versace, firma de lujo que fundó su hermano Gianni Versace en 1978.

Tras el asesinato de Gianni, en 1997, Donatella asumió el liderazgo de la casa de moda. Después de dedicar casi tres décadas a impulsar la marca, cede su lugar al creativo Dario Vitale.

Uno de los sellos del Versace de Donatella ha sido la colaboración con celebridades en auge. Después del anuncio de los cambios en la compañía, personalidades que han sido vestidas por ella manifestaron su admiración en redes sociales, publicando algunos de sus diseños y momentos compartidos.

Jennifer López y Dua Lipa son algunas de ellas. Uno de los vestidos memorables de la moda contemporánea es el diseño verde con estampado tropical que lució JLo en el año 2000 y que motivó la creación de Google Imágenes.





JENNIFER LÓPEZ

La cantante JLo, una de sus musas por varios años, publicó varias imágenes junto a Donatella Versace y entre los diseños que compartió se encuentra el vestido verde que lució en los Grammy del año 2000 y el vestido rojo transparente con diseño de dragón que llevó a la Met Gala en 2015, acompañada de la diseñadora.

"Gianni estaría muy orgulloso. ¡Qué gran camino has recorrido! Eres fuerte, resiliente, poderosa, talentosa, y estoy muy feliz por haberte conocido...", fueron algunas de las palabras que expresó la intérprete de "On The Floor" en sus redes sociales.





SHAKIRA

La artista colombiana no tardó en dedicarle un mensaje a la diseñadora italiana: "Siempre me sentí mejor vistiendo Versace, gracias, Donatella". Compartió fotografías de cinco de los diseños Versace creados por Donatella que ha usado. El primero que muestra es el minirrosa que llevó en su gira "Las mujeres no lloran".

Compartió los dos vestidos Versace que eligió para asistir a los MTV Video Music Awards de 2023.





BELLA HADID

La modelo Bella Hadid le dedicó un post de Instagram en el que incluye algunas campañas y desfiles de Versace donde participó; además de recuerdos donde aparece junto a la talentosa diseñadora.

Una de las campañas que eligió fue la que protagonizó con su hermana Gigi y Donatella, de la temporada primavera-verano 2022.

Con frases concisas separadas por puntos, Bella expresó su amor y agradecimiento: "Gracias por ser una madre en la moda para todas nosotras. Por hacernos sentir queridas. Hermosas. Únicas. Sexys. Felices...", fue parte de lo que escribió.





DUA LIPA

La cantante Dua Lipa fue de las primeras "musas" que hizo una publicación en redes dirigida a la creativa con la tajante frase: "Nadie lo hace como tú", con varias imágenes que recuerdan la colección que crearon juntas: La Vacanza 2023, llena de brillo y polka dots.

No faltó el vestido estilo bondage que lució Dua Lipa en los Grammys de 2022, con el que rindió homenaje a Donatella, pues la pieza se inspira en un vestido que catapultó a la diseñadora rubia como icono de estilo en los años 90.