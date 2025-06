Dará shows en Las Vegas

Luego de unos 32 año de no actuar en la Ciudad del Pecado de forma extendida, la cantautora Dolly Parton finalmente regresará a Las Vegas para una pequeña temporada de conciertos.

De acuerdo con Variety y Deadline, la también actriz ofrecerá su show "Dolly: Live in Las Vegas" en el magno escenario de The Colosseum del Caesars Palace.

"Decir que estoy emocionada sería quedarse corta", dijo Parton en un comunicado de prensa para promover su espectáculo. "No he trabajado en Las Vegas en años y siempre me ha encantado cantar allí".

EN DICIEMBRE

Se presentará en el recinto los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre. Las entradas saldrán a la venta este 25 de junio a través de Ticketmaster. Una serie de paquetes VIP incluirán la oportunidad de tomarse fotos con Parton, un tour sobre el escenario y acceso al "Dolly´s Rhinestone Lounge", aunque aún no se revelan los precios.

Los conciertos recorrerán siete décadas de éxitos de Parton, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, con clásicos como "9 to 5", "Jolene", "I Will Always Love You" y "Coat of Many Colors", entre muchos otros.

Parton, de 79 años, se retiró de los escenarios por un tiempo tras el fallecimiento en marzo pasado de Carl Dean, su esposo durante 60 años. Sin embargo, actualmente se encuentra bastante activa con varios proyectos en puerta.

GRAN PRODUCCIÓN

La producción en vivo basada en su vida, Dolly: A True Original Musical, comienza sus preestrenos en Nashville el 18 de julio con la idea de después dar el salto a Broadway. Su otro espectáculo, Threads: My Songs in Symphony, una experiencia multimedia que presenta sus canciones reorganizadas con orquestas y vocalistas invitados, estará de gira por EU hasta mayo de 2026.

Parton también fue noticia hace unos días por su inusual colaboración con la banda de hard rock Mötley Crue en una nueva versión de su balada de 1985, "Home Sweet Home". La canción aparecerá en la retrospectiva de la banda, From the Beginning.