Estrenan documental

David Letterman se une a Bono y The Edge en un nuevo documental que se estrenará este fin de semana sobre U2 y pronto surge una pregunta obvia: ¿Qué hace David Letterman aquí?

"Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman"

Los Ángeles, California

El divertido comediante estadounidense, de barba poblada, es una extraña elección para ser el maestro de ceremonias de este proyecto que debuta el viernes en el servicio de streaming Disney+, desequilibrando todo, incluso, el título "Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman".

ENTREVISTAS

Qué tercia: Letterman, Bono y The Edge.

El director Morgan Neville hace un trabajo fabuloso al utilizar nuevas entrevistas e incluir ideas brillantes del músico Glen Hansard y el productor Jimmy Iovine, combinándolas con actuaciones antiguas mientras explora los orígenes de la banda, la creación de sus canciones, los altibajos. Pero no se sabe si se trata de un programa de viajes o de un documental musical, y ninguno de los dos funciona bien.

La columna vertebral de la película es un concierto de Bono y The Edge en el Ambassador Theatre de Dublín, Irlanda, donde revelan algunas de las nuevas vesiones simplificadas y modificadas de su catálogo para el nuevo álbum acústico "Songs of Surrender", que incluye canciones como "Vértigo", "Bad" y "One".

EXTRAÑO HUMOR

Mucho que ver.

Pero Letterman no sólo distrae, se interpone en el camino. Lo vemos deambular por Dublín de compras con su sentido del humor extraño y despistado, como si el programa fuera sobre él. "Estoy interesado en una rueda de queso. Nunca he comprado una rueda de queso", dice.

Incluso, hay una extraña secuencia en la que Bono dibuja un mapa de Irlanda para su invitado y desentraña la compleja historia de la relación entre los irlandeses e ingleses. "¿Quién no me cae bien en esto?", pregunta Letterman. La respuesta es "Letterman, el documental", sí logra un gran trabajo al dar contexto al ascenso de U2, incluyendo los cambios sociales, religiosos y culturales que tuvieron lugar a finales de las décadas de 1970 y 80 en Dublín, o como dice Bono, "A medida que Irlanda pasa del blanco y negro al color".

REVELACIONES

Hay revelaciones, algunas pequeñas, como que el apodo del baterista Larry Mullen Jr. cuando era niño era "The Jam Jar", y algunas grandes, como cuando Bono admite tensiones dentro de la banda con respecto a su activismo, y momentos para celebrar, como su importante espectáculo de medio tiempo del Super Bowl después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York.

Pero, entonces, vuelve a aparecer Letterman, visitando nadadores polares o deteniéndose en el estudio de grabación. Bono y The Edge incluso, le escriben una canción de despedida, pero esto no aporta al documental.

Al ver el filme comienzas a darte cuenta de lo crucial que es The Edge, incluso, puedes escucharlo cantar algunas canciones y contar la historia de cómo se le ocurrió "Sunday Bloody Sunday" mientras tocaba el acorde en una guitarra. Bono menciona cuán clave es su compañero de banda, de una manera dulce, en vivo en un concierto.