Casi libres...

Por: El Universal

Enero 07, 2025 -

Jennifer López y Ben Affleck firmaron un acuerdo de divorcio, con lo cual podrán disolver por completo su unión por la vía legal en las próximas semanas.

Las estrellas de Hollywood decidieron que los proyectos que trabajaron individualmente durante el matrimonio los conservarán de la misma manera, sin tener que repartirlos en partes iguales.

Affleck se quedará con las ganancias de proyectos que produjo en sus dos años de casado, como las cintas Air, Unstoppable, The Instigators, Small Things Like These y El Contador 2.

Y también conservará su participación en la casa productora Artists Equity, que creó en asociación con su mejor amigo, Matt Damon. Lo mismo será para la actriz y cantante, quien podrá quedarse con lo que ganó con Atlas, This Is Me... Now, The Mother, Shotgun Wedding y Marry Me.

El divorcio concluirá el próximo 20 de febrero, después de que J.Lo. lo solicitara en agosto de 2024, citando diferencias irreconciliables.