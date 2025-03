Es Victoria Ruffo una 'fiera' para las bromas: Lupita Jones

La heroína de las telenovelas Victoria Ruffo reveló que pone en aprietos a sus compañeras dentro de la obra Las Leonas, que hoy se presenta en el Auditorio San Pedro.

Fue la Miss Universo 1991 quien señaló que Vicky es una traviesa, esto en la conferencia de prensa que ofrecieron ella, el productor Omar Suárez y el autor Francisco Oyanguren ayer en Monterrey.

"Rompe un poquito con la seriedad, pero sí hubo una vez que salió con un 'chistecito' en plena escena y sí me rompió (de risas), y el público estaba desbaratado en carcajadas, porque hay cosas que hace sólo entre nosotras, que la gente no se da cuenta", contó Lupita.

Ruffo reveló vía telefónica que se divierte mucho junto a todas sus compañeras Lupita, Angélica Aragón, Ana Patricia Rojo y Mara Patricia Castañeda.

"Les he soltado ratones, les he puesto cucarachas, les pongo miel en las botellas, y todas ellas han participado, no se enojan, no se ponen de malas, al contrario, aportan", compartió la actriz.

"Nos divertimos mucho, la verdad".

Tanto Lupita como el productor y el autor de Las Leonas, que se presentará hoy con dos funciones, a las 19:00 y 21:00 horas, hablaron del éxito en taquilla que ha resultado la obra en 10 meses de gira tanto en Estados Unidos como en México.

"Estamos gratamente sorprendidos porque la gente ha recibido la obra maravillosamente bien. No habíamos hecho temporada en México, y tenemos las próximas cuatro semanas agotadas con un teatro de 800 personas diarias y con dos fechas", informó Suárez.

Aragón, de 71 años, habló de la historia que sigue conmocionando al público.

"El asunto es que la obra invita a las mujeres a valorarse ella a sí mismas, ni siquiera es una lucha a nivel comunitario ni a nivel mundial o histórico. Es una lucha unipersonal, de uno con uno mismo: '¿Dónde están mis demonios?, ¿por qué no me aprecio ni me valoro a mí misma?'", explicó la actriz.

"Siempre nos estamos minimizando, siempre estamos poniendo a otros primero, como si el hecho de pensar en uno mismo en esta vida fuera un acto egocéntrico no de sobrevivencia ni de tranquilidad emocional. En la medida que uno está bien con una misma, puede dar a los demás lo que tiene que dar, que es amor y cuidados".

Por eso la puesta ha resultado empática, incluso hay quienes consideran que es una terapia ir a verla, afirmó Aragón.