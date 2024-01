Mon Laferte divide opiniones por video musical

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante chilena, ganadora de cuatro Latin Grammy está recibiendo todo tipo de comentarios por el video que algunos consideran arte pura, mientras que otros lo tachan de vulgar y con escenas innecesarias tomando en cuenta la gran voz de Mon.

La cantante, naturalizada mexicana en 2022, lanzó a finales del 2023 su nuevo disco "Autopoética", del cual dijo en entrevista con EFE, que era "muy diferente a todos los anteriores, pero a la vez tenía algo que es familiar", ya que el disco se parece mucho a su "yo más profundo".

El nuevo disco de Laferte, quien se convirtió en madre hace casi un año, contiene 14 canciones con ritmos tan distintos como la electrónica, la salsa y la ópera.

En una entrevista que dio a EFE en noviembre precisó que "autopoiesis" es un término acuñado por biólogos chilenos que "habla básicamente sobre la capacidad de regenerarte a nivel celular, como cuando te haces una herida". Laferte ha tomado este término y lo ha llevado, metafóricamente, hacia las artes. "Digo que yo tengo esta capacidad, veo la oportunidad en cada disco de reinventarme, de recrearme, de poder tomar ritmos distintos y hablar sobre las temáticas que me interesan en este momento".

Mon Laferte y su video en el que emula el placer

El video "Pornocracia" suma más de 100 mil vistas en YouTube en menos de 24 horas, y aunque muchos de los fans de Mon Laferte aplauden el atrevimiento de su artista, cibernautas cuestionaron el video en la publicación de Instagram de la cantante, en el que aparece acostada, con ropa, emulando una escena de sexo oral.

"Innecesario, ante el talento tan grande que tienes Mon". "Para mí la vulgaridad tapa talento, innecesario, disculpen es una opinión". "¿Si no sexualizan no venden? Tremenda voz esto es innecesario". "Amo a Mon Laferte y mi hija de 8 años muere por ella, pero evidentemente este video supera los límites, ¿cómo le explico a mi hija? Yo no soy tan cuática con mi hija, pero de verdad este video tan explícito (que a mí no me espanta pero a mi hija si) no tengo como explicárselo a mi hija", se lee entre los comentarios.

A la par de los cuestionamientos y la crítica, usuarios se mostraron fascinados y defendieron a Mon Laferte, explicando la naturaleza de la canción, no apta para menores de edad; además se puso sobre la mesa la "doble moral" al juzgar el video de la chilena pero cantar y bailar temas de reggaetoneros como Dani Flow.

"Bien asustadas con esto, pero cantando las canciones de Dani Flow y Yeri Mua en fin la doble moral". "O sea, literal la canción se llama pornocracia. El término deviene del poder que tenían las cortesanas (concubinas, amantes, etc) en los asuntos públicos y de gobierno". "Para los atacados el disco tiene "Parental Advisory: Explicit Content", osea no es para niños".

Letra "Pornocracia"

Dime

Cuánto me extrañas

¿Quién te va a esperar de piernas abiertas pidiéndote más?

(¿Quién te va a dar más que yo?)

Dime

Si te lo hace como yo

Si te deja hacerle esas cosas sucias

Dime si eres feliz

No hay nadie que te pueda dar lo que te di

Me vas a recordar

Nadie con mi cara de vulgaridad

Te va a matar

Dime

¿Quién va a llenarte las noches? (nadie te podrá saciar)

Dime

Chi ti darà il tuo sesso feroce? (nadie te podrá saciar)

Y yo sé

Que tratas de olvidarme

Pero besaste al mismísimo demonio

Addio, cattivo amore

Aprirti, cavalcare le onde

La saliva, il tuo angolo nascosto

Ti piace? Lo so che ti piace

Malato del nettare

Dipendente dallo sperma

Che piovano i tuoi fluidi

Uragani, inondazioni

Ti piace? Lo so che ti piace

Pornocrazia

No hay nadie que te pueda dar lo que te di

Me vas a recordar

Nadie con mi cara de vulgaridad

Te va a matar

Dime

Quién va a llenarte las noches (nadie te podrá saciar)

Dime

Chi ti darà il tuo sesso feroce? (nadie te podrá saciar)

Y yo sé

Que tratas de olvidarme

Pero besaste al mismísimo demonio

Addio, cattivo amore

¿Quién va a calmar este deseo carnal?

¿Quién va a calmarte la sed, pobre amore?

¿Quién va a calmar este instinto animal?

Quiere cogerme como aquella última vez, dice

¿Quién va a calmar (¿quién va a calmar?) este deseo carnal?

Es una enfermedad que te va a matar

¿Quién va a calmar este instinto animal?

¿Quién va a calmar este deseo, corazón?

Y yo sé, y yo sé, y yo sé

Que tratas de olvidarme

Pero besaste al mismísimo demonio

Addio, cattivo amore