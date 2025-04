Revelación de demandas secretas entre Blake Lively y Justin Baldoni

Un desarrollo legal secreto, llevado a cabo meses antes de que la disputa entre las coestrellas de Romper el Círculo (It Ends With Us), Blake Lively y Justin Baldoni, saliera a la luz pública, ha sido desenterrado por una investigación del tabloide DailyMail.

El entramado involucra una supuesta demanda clandestina, aparentemente ideada para obtener mensajes de texto comprometedores del publicista de Baldoni, sin que este último ni su equipo tuvieran conocimiento de su existencia.

La estrategia legal, calificada por expertos como una posible demanda "turbia", se articuló a través de una presentación judicial anónima en la Corte Suprema de Manhattan el 27 de septiembre del año pasado.

La demanda fue interpuesta por Vanzan, una empresa vinculada a Lively, sin especificar los nombres de los demandados, identificándolos como Does 1 a 10, en un intento por mantener el caso bajo el radar.

La acusación, redactada de forma imprecisa, señalaba supuestos perjuicios al negocio y la reputación de Vanzan, incluyendo "no actuar en el mejor interés del demandante" y "revelar a terceros información confidencial".

Apenas cuatro días después de esta presentación encubierta, el 1 de octubre, la abogada de Lively, Samantha Katze, emitió una citación dirigida a Stephanie Jones, ex publicista de Baldoni, y a su empresa Jonesworks (de la cual el actor se había separado recientemente).

La citación exigía la entrega de toda documentación y comunicaciones relacionadas con Lively, su esposo Ryan Reynolds, sus empresas y el propio Baldoni.

La respuesta de Jones a la citación fue la entrega de una serie de mensajes privados intercambiados entre Jennifer Abel, ex colaboradora de su agencia que continuó trabajando con Baldoni, y la consultora de gestión de crisis Melissa Nathan.

Estos mensajes, recuperados del teléfono proporcionado por la compañía de Abel tras su partida de Jonesworks en julio, supuestamente revelaban una campaña de publicidad negativa orquestada por Baldoni, Abel y Nathan contra Lively, incluso mientras promocionaban la película que ambos protagonizaron y que fue producida por Wayfarer Studios, la productora de Baldoni.

Entre los textos más incriminatorios se encuentra una frase de Nathan: "Podemos enterrar a cualquiera", presuntamente en referencia a la estrategia para lidiar con Lively.

Otro mensaje, supuestamente aludía a la posibilidad de "destruir" a la actriz.

Tras obtener la información deseada mediante esta citación discreta, Katze solicitó el desestimiento de la demanda de Vanzan el 19 de diciembre, sin que se llevaran a cabo acciones adicionales.

Al día siguiente, la controversia entre las estrellas escaló cuando Lively presentó formalmente una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusando a Baldoni de acoso sexual y represalias.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, al ser contactado por DailyMail, expresó su desconocimiento sobre la demanda secreta y calificó la maniobra como un posible "abuso de proceso" con la intención de obtener documentos de forma encubierta.

"Tenemos la intención de tomar todas las medidas permitidas por la ley", afirmó Freedman.

Por su parte, los representantes legales de Lively defendieron la demanda recién descubierta como una práctica "común y totalmente apropiada", acusando a Freedman de "falsa indignación".