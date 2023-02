Selena Gomez revela la frase que Disney le prohibió decir

No es la primera vez que un artista exhibe "extraños" comportamientos de la cadena para con sus trabajadores, ya que en alguna ocasión Bella Throne, quien fue una de las protagonistas en la serie "Shake It Up", reveló que casi es despedida después de que usara un traje de baño en la playa, luego de que un fanático se fotografiara con ella.

"Casi me incendian, estaba en todos los medios. Literalmente era... ¿cómo una niña puede usar esa ropa?", dijo en un podcast.

Ahora la intérprete de "Naturally" recordó cuando Disney le prohibió decir la frase común "¿Qué demonios?".

Selena comentó que no se comportaba como una niña con "malos modales", sin embargo, por su contrato con ellos: "Tenía que asegurarme de no decir '¿Qué diablos?' frente a cualquiera", contó para "Vanity Fair".

La famosa reveló que se estaba presionando así misma para ser una actriz ejemplar e intentaba serlo lo mejor que podía cuando interpretaba a Alex Russo en "Los Hechiceros de Waverly Place" (2007-2012).

Sin embargo, su visión de modelo ejemplar ha cambiado con el tiempo, debido a que considera que su mejor versión es ser honesto y mostrarse con "las partes complicadas de uno mismo".

Además, la salida de su documental "My Mind and Me" en la que sacó a la luz sus luchas internas, le sirvió para no atormentarse con la idea de que siempre sería relacionada con su pasado actoral.

"Definitivamente me siento libre de eso. A veces me disparan. No es que me avergüence de mi pasado, es solo que he trabajado muy duro para encontrar mi propio camino. No quiero ser quien era. Quiero ser quien soy", expresó.

Aunque los comentarios de la famosa dejan entrever que se siente aliviada con el tema Disney, anteriormente también reafirmó que le había firmado su vida a la empresa sin ser consciente de lo que implicaba.

"Le firmé mi vida a Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo", dijo Gómez en agosto de 2021.