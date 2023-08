Belinda pide que dejen de inventarle novios y regalos

La semana pasada Belinda cumplió 34 años, por lo que celebró rodeada de sus familiares y amistades más cercanas, en Disneyland, uno de los sitios favoritos de la cantante.

SE DISGUSTA

La visita la compartió con sus seguidores, pese a lo cual surgieron versiones y, en un programa de radio, se dijo que el empresario y supuesto novio de Beli, Gonzalo Hevia Bailléres, le había regalado un automóvil valuado en millones de pesos, hecho que la hizo disgustar, solicitando a un periodista que replicó la nota que se retractara de lo que había dicho.

La euforia por su cumpleaños, duró poco para Belinda, pues aunque estaba extasiada con su visita al parque temático de Disney, al que acudió acompañada de su mejor amiga Bárbara Ruesga, su madre Belinda Schüll y su padre Ignacio Peregrín, las especulaciones acerca de que Gonzalo Hevia Bailléres, con quien se ha dicho que tiene una relación, le habría obsequiado un auto último modelo, han desatado la molestia de la cantante pues, en repentinas ocasiones, ha aclarado que no tiene un noviazgo con el dueño y CEO de Lok, una empresa de movilidad.

Y aunque la noticia fue dada a conocer, por primera vez, en un programa de radio, la intérprete de "Luz sin gravedad" se dirigió a Gabriel Cuevas, periodista de espectáculos de TV Azteca, quien replicó la noticia.

Al conocer que esta especulación comenzaba a cobrar fuerza en los medios, Belinda contactó a "Gabo" a través de sus redes sociales, enviándole un contundente mensaje en que el que, además, le solicitaba que desmintiera el supuesto trascendido.

Esto decía el mensaje: "Te pido, por favor, de la manera más educada, que dejes de inventar que me regalan coches y regalos, no tengo novio y ningún hombre me regaló un coche", indicó.

"Te pido, por favor, de la manera más educada, que dejes de inventar que me regalan coches y regalos, no tengo novio y ningún hombre me regaló un coche"

Además, la cantante mostró la inconformidad que le produce que su nombre sea asociado a hombres que supuestamente le dan obsequio, pues aseguró que se trataba de mentiras y aprovechó para expresar que no tiene la necesidad de recibir regalos de ninguna persona, debido a que ella misma puede solventar sus gastos y estilo de vida.

"No sé por qué tiene que decir cosas de que estoy acostumbrada a recibir regalos cuando yo me compro mis cosas y nadie me está dando nada".

Finalmente, negó una vez más que esté sosteniendo un vínculo amoroso con Hevia Bailléres quien, además de dirigir su propia empresa, es nieto de los dueños de Palacio de Hierro.

"Esa persona no es mi pareja, estoy soltera, sin compromiso. Por favor, no digan más cosas que no son, se los pido", solicitó.